Taksówki na cenzurowanym

By uniknac konfliktu

2022-01-04 11:26:02

To kierowca TAXI powinin zapytac Pasazera - a jakimi ulicami Zyczy sobie Pan/Pani... bym pojechal do wskazanego Adresu...!! Gdzie odpowiedz Pasazera moze byc rowniez taka ... to co Pan za "Taxowkarz" ze nie wie ?? A wiec: co niektorym ludziom... niestety "nie idzie dogodzic ??