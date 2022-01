Kamerki dla drogówki i prewencji

Policjanci z Koszalina od 27 grudnia 2021 roku wychodzą w teren z osobistymi miniaturowymi kamerkami na mundurach. Nowy sprzęt dostali z centrali. Na razie na wyposażeniu polskiej policji jest ponad 6 tysięcy takich urządzeń. Od 2019 r. dysponuje nimi także m.in. Komenda Miejska Policji w Szczecinie.

Do koszalińskiej komendy trafiło z końcem grudnia 30 szerokokątnych kamer. Są one nakładane na mundury. Policjanci wydziału ruchu drogowego i oddziału prewencji wychodzą z nimi do służby. Rozwiązanie jest od lat stosowane przez policję na całym świecie.

Urządzenie nagrywa obraz i dźwięk

– Dostaliśmy 30 takich urządzeń rejestrujących wraz ze stacjami dokującymi, serwerem i mnóstwem akcesoriów – mówi st. asp. Rafał Skoczylas, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. – Co istotne, wszelkie dane zapisywane w kamerce są szyfrowane. Policjant ani nikt inny nieupoważniony nie może ich odczytać ani ingerować w ich treść.

Kamery osobiste będą rejestrować interwencje podejmowane przez mundurowych. Są wyjmowane ze stacji dokujących i zawieszane na mundurach przed wyjściem z komendy. Urządzenie nagrywa obraz i dźwięk w tzw. pętli.

– Po zakończeniu służby kamera trafia do specjalnej stacji dokującej, która automatycznie archiwizuje zarejestrowane dane i ładuje kamery – informuje koszalińska policja. – Głównym celem wprowadzenia osobistych kamer na mundurach policjantów jest transparentność działań policji, ochrona obywateli oraz ochrona prawna samych funkcjonariuszy.

Z doświadczeń policjantów wynika, że gdy dana osoba wie, że jest nagrywana, zachowuje się powściągliwie i kontroluje emocje. Interwencje przebiegają spokojniej.

– Bywa też, że ktoś nagrywa tylko fragment policyjnej interwencji nieoddający tego, jak ona faktycznie wyglądała – dodaje Rafał Skoczylas, rzecznik koszalińskiej policji. – A potem zamieszcza w sieci filmik wyrwany zupełnie z kontekstu. Nagrywanie interwencji pozwoli uniknąć takich sytuacji.

Kamerki zdaniem policji zwiększają transparentność jej działań

Policjanci mają uprawnienia do nagrywania interwencji publicznych, jak również interwencji w miejscach innych niż publiczne.

– Możliwość taką daje Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z 14 grudnia 2018 roku, która zmieniła Ustawę o policji i pozwala mundurowym na nagrywanie interwencji, np. domowych – informuje koszalińska policja.

Zapisy z kamer pozwolą nie tylko rozstrzygać sporne sytuacje występujące podczas interwencji, ale będą także mogły stanowić materiał dowodowy w postępowaniach sądowych.

– Od 2019 r. ma je także Komenda Miejskiej Policji w Szczecinie – mówi Mirosława Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie.

Do końca stycznia 2022 roku 97 kamerek ma otrzymać Oddział Prewencji w Szczecinie i 24 sztuki – komenda policji w Stargardzie. Jeden zestaw kosztuje ok. 3700 zł. A komenda miejska w Szczecinie ma 180 sztuk.

Kamerkami posługują się też funkcjonariusze stołeczni. W ramach pilotażowego programu MSWiA w 2017 r. otrzymały je też garnizony podlaski i dolnośląski. Wyposażenie funkcjonariuszy w kamery było jednym z priorytetów programu modernizacji policji. Docelowo ma je mieć każdy policjant w kraju. ©℗

Wioletta MORDASIEWICZ