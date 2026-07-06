Efekty weekendowych kontroli policji. Za szybko i po alkoholu

Policjanci podczas weekendowych kontroli. Fot. KMP Szczecin

Ponad dwudziestu kierowców wsiadło za kierownicę po alkoholu, aż dwustu przekroczyło dopuszczalną prędkość. Taki był miniony weekend na szczecińskich drogach.

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- W siedmiu przypadkach kierujący przekroczyli dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym, co skutkowało zatrzymaniem ich praw jazdy - informuje szczecińska policja.

Niechlubnym rekordzistą okazał się kierowca, który pędził z prędkością 124 km/h, stwarzając realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Funkcjonariusze ujawnili również trzech kierujących, którzy prowadzili pojazdy pomimo braku wymaganych uprawnień, oraz dwie osoby kierujące pomimo wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania.

Mundurowi reagowali także na wykroczenia związane ze stanem technicznym pojazdów, w tym m.in. niezgodnym z przepisami przyciemnieniem szyb przednich i bocznych. Kontrole obejmowały również pojazdy generujące nadmierny hałas. (K)

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