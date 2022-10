Dziś Dzień Dawcy Szpiku. Pięć kroków, by uratować komuś życie

Dawcy szpiku ratują życie pacjentom walczącym z nowotworami krwi, bo dla wielu z nich często jedyną szansą na pokonanie choroby jest przeszczepienie szpiku od „bliźniaka genetycznego”. Dzisiaj - 13 października - już po raz 20 - obchodzony jest Dzień Dawcy Szpiku.

W Zachodniopomorskiem zarejestrowanych jest już 107 201 potencjalnych dawców krwi: w Szczecinie ponad 26 tysięcy, w Koszalinie niemal 9,3 tysiąca. W polskim rejestrze Poltransplant znajduje się 2,1 miliona osób gotowych pomóc drugiej osobie, czyli 5,5 procent naszego społeczeństwa a światowa baza dawców szpiku liczy blisko 40 mln osób, z których co 20 jest zarejestrowany w Polsce. Jednakże pomimo tak wielu potencjalnych dawców szpiku na całym świecie, nadal nie każdy pacjent znajduje „bliźniaka genetycznego”. Jednak trzeba zadać pytanie, czy to liczba wystarczająca?

W naszym regionie do tej pory 603 osoby zostały dawcami faktycznymi, zatem 13 października to przede wszystkim ich święto. Potrzeby są jednak ogromne, codziennie ktoś otrzymuje diagnozę: nowotwór krwi. W Polsce co 40 minut... Zgodny dawca szpiku jest często jedyną szansą dla chorego na drugie życie i powrót do zdrowia – niestety, nie zawsze udaje się go znaleźć.

Dlatego Fundacja DKMS zachęca kolejne osoby do rejestracji. Procedury są proste i szybkie. By uratować komuś życie potrzebne jest tylko 5 prostych kroków, które można dokonać online, zamawiając pakiet do samodzielnego pobrania wymazu z wewnętrznej strony policzka: wejść na stronę www.dkms.pl., wypełnić formularz rejestracyjny i zamówić bezpłatny pakiet do samodzielnego pobrania wymazu. Potem już tylko sprawdzać skrzynkę pocztową i wypatrywać w niej pakietu, który powinien dotrzeć w ciągu tygodnia od momentu rejestracji, a gdy dojdzie pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzka i odesłać w kopercie zwrotnej na ad5res fundacji.

Wymaz będzie przez trzy miesiące szczegółowo badany pod kątem zgodności antygenowej HLA, czyli układu, który decyduje o zgodności między dawcą a biorcą.

- Żeby nasz „bliźniak genetyczny” mógł przyjąć od nas krwiotwórcze komórki macierzyste, musimy pasować do siebie w zakresie antygenów (białek) zgodności tkankowej HLA – a układ ten daje nam aż 5 miliardów kombinacji! To sprawia, że rejestracja w bazie dawców szpiku nie gwarantuje tego, że dojdzie do pobrania od nas komórek – to wbrew pozorom dobra informacja, świadcząca o tym, że nasz „bliźniak genetyczny jest zdrowy. Niezależnie od tego, czy zostaniemy dawcą faktycznym, to już sama rejestracja w bazie zwiększa szanse na znalezienie zgodnego dawcy dla potrzebującego pacjenta - tłumaczy Renata Rafa z DKMS. - Potencjalnym dawcą szpiku może zostać ogólnie zdrowa osoba pomiędzy 18. a 55. rokiem życia, która nie zmaga się ze znaczną nadwagą.

Szpiku, tak jak i krwi, nie da się wyprodukować warunkach laboratoryjnych. Są to produkty naszego organizmu, mające ogromną moc - mogą ocalić ludzkie życie i dać chorym szansę na wygraną z nowotworem krwi. Ten wyjątkowy lek nosi w sobie każdy z nas i może się nim podzielić z drugą osobą, niczego przy tym nie tracąc.

