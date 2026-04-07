Walczyli "O strunę z harfy Homera"

W Zespole Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie odbył się XV Turniej Jednego Wiersza „O strunę z harfy Homera” im. Piotra Słomskiego. W konkursie wzięło udział 24 uczniów ze Stargardu, Choszczna i Nowogardu - z klas VII -VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Uczestnicy podpisywali swoje utwory pseudonimami, dzięki czemu jury nie znało autorów wierszy.

- W tegorocznych pracach dominowały tematy sztuki, przemijania, miłości, przyrody i śmierci - informuje Anna Pietrusewicz , nauczycielka ze stargardzkiej „budowlanki”.

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Lena Łaszkiewicz z SP 8 w Stargardzie za wiersz „Wojna”. Drugie miejsce zajęła Nikola Kaszuba z SP 3, a trzecie Gabriela Zielińska, również z SP 3.

Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zdobyła Emilia Mehmedov z ZS 2 w Choszcznie za utwór „Długopis pełen melodii”. Drugą nagrodę otrzymała Patrycja Kozieł z II LO w Stargardzie za wiersz „Matka”, a trzecią - Zuzanna Pietrusewicz z II LO. Wyróżnienie trafiło do Toma Lee z CKU w Stargardzie. Emilia Mehmedov została także nagrodzona za najlepszą recytację.

Nagrodę Związku Literatów Polskich otrzymały Patrycja Kozieł i Lena Łaszkiewicz. W turnieju uczestniczyli również uczniowie ZSBT: Izabella Durka i Jakub Krętkowski.

Organizatorami wydarzenia były polonistki z ZSBT, a patronat objęły Starostwo Powiatowe w Stargardzie oraz „Dziennik Stargardzki”. ©℗

