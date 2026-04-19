Dziewczynka już się huśta bez rusztowania

Data publikacji: 17 kwietnia 2026 r. 09:15
Dziewczynka już się huśta bez rusztowania
Mural w całej okazałości po zdjęciu rusztowania.  

Zdjęto rusztowania z budynku, na którego ścianie kilka dni powstawał ekomural. Stargardzianie są zachwyceni. Przychodzą z telefonami i aparatami, by zrobić zdjęcie.

– Jest wspaniały! – mówi pani Genowefa ze Stargardu. – W mieście powinno powstawać więcej takich dzieło. Cieszą oczy!

– Bardzo mi się podoba – mówi pan Robert. – Nie spodziewałem się, że będzie taki piękny.

Mural na ścianie budynku przy pl. Św. Ducha w Stargardzie wykonał Bartosz Podlewski z Warszawy. Proces twórczy trwał zaledwie kilka dni. W Zachodniopomorskiem w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego, łącznie powstanie 11 ekomurali.

– Celem przedsięwzięcia jest realizacja 11 ekologicznych murali fotokatalitycznych, które nie tylko upiększą przestrzeń publiczną, ale również oczyszczą powietrze – informuje UM. ©℗

Tekst i fot. (w)

