Motocykliści rozpoczęli sezon [GALERIA]

W Stargardzie oficjalnie zainaugurowano sezon motocyklowy. Tradycyjne spotkanie miłośników jednośladów odbyło się w sobotę (4 kwietnia) przy Cerkwi Greckokatolickiej położonej nad rzeką Iną. Organizatorem wydarzenia był ks. Rusłan Marciszak, który od lat gromadzi lokalnych motocyklistów na rozpoczęciu nowego sezonu.

Tegoroczne spotkanie miało wyjątkowy, pełen wspólnoty charakter. Po zimowej przerwie uczestnicy ponownie mogli spotkać się, porozmawiać i wspólnie rozpocząć motocyklowy rok. Podczas uroczystości ks. Rusłan zwrócił uwagę na konieczność zachowania bezpieczeństwa na drogach. Przypominał, że każda wyprawa motocyklem wymaga rozwagi, odpowiedzialności i wzajemnego szacunku między wszystkimi uczestnikami ruchu. Wydarzenie nie ograniczyło się jedynie do symbolicznego otwarcia sezonu. Organizatorzy przygotowali również poświęcenie pokarmów wielkanocnych, koszyków, a także kasków i motocykli. Nie zabrakło również świątecznej atmosfery, motocykliści składali sobie życzenia i tradycyjnie dzielili się jajkiem.

Dla wielu uczestników inauguracja sezonu w Stargardzie to nie tylko coroczny zwyczaj, ale także ważny moment integrujący lokalne środowisko motocyklistów i zapowiadający kolejne miesiące wspólnych podróży.

Tekst i zdj. Wioletta Mordasiewicz

