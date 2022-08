Dzieci w kajdankach i zimne szkoły?

- Wszyscy wiemy, że państwo nie pokrywa kosztów i to my, jako samorząd, w dużej części utrzymujemy oświatę - dodał radny Paweł Bartnik. ©℗

- Dziecko do 12 roku życia nie mogło być karane! Ewentualne konsekwencje jego czynów ponosili rodzice lub opiekunowie - podkreśla radny Bazyli Baran. - Obecnie ukarane i osadzone może być dziecko od 10. roku życia, czyli już uczeń 3 klasy. Co więcej, wobec niego będzie można użyć środka przymusu bezpośredniego czyli np. kajdanek. Osadzenie może być na okres 3 miesięcy, ale sąd może je przedłużyć.

O fatalnej sytuacji oświaty, wysokich kosztach, które państwo przerzuca na samorząd, ale także o powrocie do socjalistycznych metod działania mówili we wtorek (30 sierpnia) szczecińscy radni PO. W ich ocenie zagrożona jest nie tylko sama edukacja, ale także przyszłość dzieci, które we wczesnym wieku popadają w konflikt z prawem.

Komentarze

VV 2022-08-30 16:53:26 Warto uzmysłowić sobie jedno. Dom wychowuje. Nie szkoła. Dżesiki i Brajany wypuszczają w świat swoje klony. I dlatego jest tak, jak jest. A edukacja była rozkładana na łopatki wspólnie i w porozumieniu przez wszystkie kolejne rządy. Wszakże ciemnotą łatwiej manipulować

Maciek 2022-08-30 16:34:37 Zamiast dotować in vitro i elgiebiete to ogrzewajcie szkoły naszym dzieciom ktore będa pracować na wasze i nasze emerytury i muszą byc porządnie wykształcone. Na swoje ideolo pierdololo możecie płacić ze swoich pieniędzy, nikt wam nie zabrania, nie skąpcie ze swoich kieszeni

Renata 2022-08-30 16:26:32 Nauka masturbacji w przedszkolu i wygibusy z draqueen , potem zmiana płci wg życzenia i tęczowe piątki , legalizacja narkotyków miękkich a potem aborcja na to dzieci są wg postępowców i uśmiechniętych Europejczyków są gotowe ale wg Barana na odpowiedzialnośc oczywiście ograniczoną za zbicie szyby, pobicie i przemoc nie mogą odpowiadać bo są za młode. Wpadliście we własne sidła obłudnej retoryki.Wybory macie przegrane za aprobatę dla polityki łagodności wobec patologii wsród młodzieży

miastowy 2022-08-30 16:24:20 Kolejny, niestety , temat typu g...no burza :) Jak zaistnieć w mediach? Wystarczy wygadywać brednie!

ukry 2022-08-30 16:09:41 Obecnie do polskiej patologii 500+ dołącza ukraińska patologia

Edek 2022-08-30 15:50:29 Znow wykorzystuja kolejny temat do swojej brudnej POlityki.A może odpowiedzieli by na pytanie skąd i dlaczego wprowadza się takie restrykcje w stosunku do małoletnich. Bezstresowe wychowanie stało się wylęgarnia wszelkich patologii. Lewactwo wraz z wielokrotnie POKOnanymi chcieli by wychowywać mlode POKOlenie wg swoich wartości a jakie one są to wszyscy wiemy Lewacka i Teczowa ideologia nie ma prawa zawładnąć umysłami dzieci a patologie trzeba zwalczać od najmłodszych lat.Nie dla POlityki

zazeł 2022-08-30 15:48:12 Nie tylko kajdanki - niektóre mlode bestie powinny być zamykane w metalowych klatkach. Trójce gamoni z fotografii polecam lekturę "Władcy much".

Jasnowic Bazar 2022-08-30 15:30:19 PO was już!

Nie radni ale 2022-08-30 15:29:48 Ciemnogrodzianie... Logiczne jest że skoro 6 latki mają uczyć się masturbacji, 8 latki satysfakcjonującego współżycia seksualnego a 16 latki mieć aktywne prawo wyborcze to należy obniżać wiek odpowiedzialności cywilnoprawnej. Drodzy ciemnoradni nie można zjeść ciastko i mieć ciastko... Nowa ordynacja do PE wymusi obniżenie wieku w którym młodociani przestępcy będą karani jak dorośli.

Baba z magla 2022-08-30 15:27:54 Krystek i inni POkonani odejdźcie! Naprawdę nie POtraficie rządzić! Tylko się ośmieszacie!

dość patologii 2022-08-30 15:22:04 Patologia róbta co chceta plus bezstresowe wychowanie widać na każdym kroku. Małolaty i ich rodzice uważają że dziciom wszystko wolno bo to dzieci , a demolowanie przestrzeni publicznej to dla nich forma zabawy . Dość bezkarności bachorów ( nie mówie o dzieciach ) , których ilość rośnie z dnia na dzień

znudzony 2022-08-30 15:18:44 Troje gamoni, poniekąd nauczycieli, którzy konsekwentnie realizowali demoralizację szkoły, wprowadzając permisywizm oraz inne nowinki w sferze wychowania. To właśnie realizacja ich pomysłów doprowadziła do obniżenia wieku przestępców, często wręcz bandytów.

Ciepłe szkoły 2022-08-30 15:08:36 Jak przestaniecie wydawać nasze pieniadze na bzdury to i na ogrzanie szkół się znajdą środki. Stop finansowaniu ideologii przez samorząd

place zabaw 2022-08-30 15:05:22 Niech Radni przyjdą do mnie na plac zabaw gdzie 8-9 letnie dziewczynki tak przeklinają , że niejeden dorosły nie zna tylu przekleństw a wrzaski , krzyki iagresja i z ich strony jest nie do opisania . To nie są dzieci tylko bezstresowo wychowane bacgory .Mamuśki z pifkiem i papierosem na balkonie dopingują dzieci

Rodzic 2022-08-30 14:59:56 Chuliganerii w mieście i szkole trzeba pokazać gdzie są granice i bardzo dobrze że już na początku można pokazać młodzieży gdzie są granice. Czas teorii róbta co chceta już minął, przyjrzykcie się dewastacji wiat komunikacji miejskiej, bazgrolom na ściamach i patologii na tliktokach. Pan Baran nie ma racji

mk777 2022-08-30 14:58:46 Pan Bazyli B. Jest ostatnią osobą, która ma prawo do wypowiedzi w kwestii dzieci. Wiedząc o wykorzystywaniu chłopców w schronisku św b. Alberta.. zgłosił to biskupowi, zamiast prokuraturze. On nawet ma rację co do tej sytuacji, tylko moralnego prawa nie ma, ponieważ sam zawiódł w momencie próby.

Mirka KOD Pomorzany 2022-08-30 14:56:10 Radny Bartnik uważa się za właściciela samorządu? Mówi my dokładamy a ostatnio mówił że nasze szkoly obronimy. Otóż nie, to są nasze podatników pieniądze i sprawy a radny jest wynajęty przez wyborców by działać na rzecz społeczności a nie tej czy innej partyjki. Na tym polega samorząd a nasze podatki to my pilnujemy na co idą a nie przepalane na fajerwerki

Przymus 2022-08-30 14:53:02 Niedawna sprawa porwania i brutalnego gwałtu, którego dopuściły się osoby bardzo młode, dobitnie pokazuje, że stopień zdemoralizowania młodzieży jest bardzo wysoki i to już od ich najniższego, więc nie można oceniać sprawców przez pryzmat roku urodzenia, a przez skalę zezwierzęcenia zachowań tych, co by nie było, dzieci.

Waldek 2022-08-30 14:50:17 Bazyli ostatnio mówił że państwo zaciera ślady na Odrze. Czy zgłosił fakt zacierania śladów przestępstwa do prokuratury?