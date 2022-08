Dyrektor Morskiego Centrum Nauki: "Będziemy wyjątkowi w Europie"

Szczecińskie Morskie Centrum Nauki będzie instytucją wyjątkową w Europie - deklaruje jego dyrektor, Witold Jabłoński. Opowiedział o tym, co aktualnie dzieje się w obiekcie na Łasztowni, przy okazji podpisania umowy partnerskiej z Polską Grupą Energetyczną.

- Podpisujemy pierwszą umowę partnerską. To będzie pokazywało potencjał Morskiego Centrum Nauki. Mamy za sobą kolejny etap - mówił W. Jabłoński. - 11 lipca uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie. Od dwóch tygodni funkcjonujemy w tym budynku. Trwa montaż wystawy stałej, planetarium.

Wojciech Sobczak, dyrektor szczecińskiego oddziału PGE Energia Ciepła, podkreślał, że jego firma chce pomagać instytucjom wspierającym kulturę, naukę, historię i edukację.

- Centrum jest jeszcze instytucją nieotwartą, w trakcie budowy, ale ma ogromny potencjał promocyjny miasta i regionu, już teraz jest znane - dodawał.

W MCN ma być zatrudnionych 50 pracowników oraz 20 animatorów. Jeśli chodzi o tych drugich, to W. Jabłoński postawił na nietypowe rozwiązanie podpatrzone w centrum nauki w Szwajcarii: połowa z nich to będą studenci, druga połowa - osoby starsze, w tym byli kapitanowie, którzy będą mogli się podzielić ze zwiedzającymi anegdotami, opowieściami ze swojego życia na morzu.

Wystawa stała zostanie stworzona z 218 obiektów. Jednym z najważniejszych eksponatów MCN ma być maszt. Będzie się można po nim wspinać, chodzić po rejach, po bocianim gnieździe.

Prace w MCN mają zakończyć się pod koniec tego roku. Co do frekwencji - spodziewanych jest co najmniej 100 tysięcy zwiedzających w skali roku. ©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 4 sierpnia 2022 r.

(as)