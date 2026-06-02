Dwie osoby ucierpiały w wypadku na A6. Wznowiono ruch jednym pasem

Służby drogowe zabezpieczyły miejsce wypadku na A6 pod Szczecinem i udrożniły lewy pas autostrady w kierunku przejścia granicznego Kołbaskowo – Pomellen i Berlina. Między węzłami Dąbie i Rzęśnica nadal obserwowane jest spowolnienie ruchu.
O wznowieniu ruchu jednym po wypadku na autostradzie A6 pod Szczecinem poinformowała po godz. 13 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Na A6 między węzłami Szczecin Dąbie i Rzęśnica we wtorek około godz. 11.30 doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Dwie osoby zostały ranne. Jezdnia autostrady prowadząca w kierunku granicy z Niemcami była całkowicie zablokowana półtorej godziny.
GDDKiA i policja wyznaczyły objazd drogami lokalnymi. Utrudnienia po wypadku dotyczyły nie tylko jadących w kierunku Szczecina, Gorzowa Wlkp. (S3) i granicy z Niemcami, ale także podróżujących na północ, w kierunku Świnoujścia (S3) i Gdańska (S6). Na czas działania służb ratunkowych zamknięty został też pas szybki drugiej jezdni autostrady. (PAP)
Wcześniejsza informacja:
Dwie starsze osoby zostały poszkodowane w wypadku drogowym, do jakiego doszło we wtorek 2 czerwca przed południem na drodze A 6 między węzłem Rzęśnica a węzłem Dąbiem. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Droga jest zablokowana w obu kierunkach.
– Poszkodowane są dwie starsze osoby, które jechały samochodem osobowym – mówi asp. Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. – Zostały przewiezione do szpitala. Na miejscu trwają działania służb, oba pasy są wyłączone. Policja jak najszybciej będzie się starała udrożnić ruch.
Jak informuje GDDKiA, utrudnienia potrwają do godziny 14.30.
