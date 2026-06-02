Wtorek, 02 czerwca 2026 r. 
REKLAMA 22 szczecin
REKLAMA

Dwie osoby ucierpiały w wypadku na A6. Wznowiono ruch jednym pasem (akt. 1)

Data publikacji: 02 czerwca 2026 r. 13:03
Ostatnia aktualizacja: 02 czerwca 2026 r. 13:43
Dwie osoby ucierpiały w wypadku na A6. Wznowiono ruch jednym pasem
Fot. Marek Rudnicki  

Służby drogowe zabezpieczyły miejsce wypadku na A6 pod Szczecinem i udrożniły lewy pas autostrady w kierunku przejścia granicznego Kołbaskowo – Pomellen i Berlina. Między węzłami Dąbie i Rzęśnica nadal obserwowane jest spowolnienie ruchu.

REKLAMA

O wznowieniu ruchu jednym po wypadku na autostradzie A6 pod Szczecinem poinformowała po godz. 13 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Na A6 między węzłami Szczecin Dąbie i Rzęśnica we wtorek około godz. 11.30 doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Dwie osoby zostały ranne. Jezdnia autostrady prowadząca w kierunku granicy z Niemcami była całkowicie zablokowana półtorej godziny.

GDDKiA i policja wyznaczyły objazd drogami lokalnymi. Utrudnienia po wypadku dotyczyły nie tylko jadących w kierunku Szczecina, Gorzowa Wlkp. (S3) i granicy z Niemcami, ale także podróżujących na północ, w kierunku Świnoujścia (S3) i Gdańska (S6). Na czas działania służb ratunkowych zamknięty został też pas szybki drugiej jezdni autostrady. (PAP)

Logo PAP Copyright

Wcześniejsza informacja:

Dwie starsze osoby zostały poszkodowane w wypadku drogowym, do jakiego doszło we wtorek 2 czerwca przed południem na drodze A 6 między węzłem Rzęśnica a węzłem Dąbiem. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Droga jest zablokowana w obu kierunkach.

– Poszkodowane są dwie starsze osoby, które jechały samochodem osobowym – mówi asp. Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. – Zostały przewiezione do szpitala. Na miejscu trwają działania służb, oba pasy są wyłączone. Policja jak najszybciej będzie się starała udrożnić ruch.

Jak informuje GDDKiA, utrudnienia potrwają do godziny 14.30.

(K)

 

 

 

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

22 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA