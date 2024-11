Dwa samochody zderzyły się na ul. Gdańskiej w Szczecinie

Fot. Archiwum

Do zdarzenia dwóch pojazdów samochodowych doszło we wtorek ok. godziny 18.40 na ul. Gdańskiej - na nitce wjazdowej do centrum miasta.

- Jedna osoba jest poszkodowana - mówi Ewelina Gryszpan, oficer prasowy Kmendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Kobietę z obrażeniami karetka pogotowia ratunkowego przewiozła do szpitala.

Na miejscu wypadku nie ma większych utrudnień w ruchu, ale kierowcy muszą uważać, wszak trwają tu jeszcze czynności policyjne.

(kel)