Ktokolwiek widział – ktokolwiek wie. Atak truciciela bez przebaczenia

Fot. Psi Patrol Szczecin

Szczecinianie są zbulwersowani kolejnym atakiem truciciela psów, który kawałki mięsa – nafaszerowane zszywaczami i spinaczami – rozrzucił w parku Żeromskiego. Natomiast społeczność „Psiego Patrolu” oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apelują, aby nie pozostawać obojętnym na akty przemocy wobec zwierząt. Także szczecińska policja poszukuje świadków, którzy przyczyniliby się do ujęcia zwyrodnialca.

Sygnały można więc przekazywać drogą SMS-ową na alarmowy numer TOZ: +48 785 934 111. Podobnie jak na dyżurny telefon „Psiego Patrolu” – 536 757 422. Jednak przede wszystkim należy niezwłocznie informować policję.

„Funkcjonariusze wydziału dochodzeniowo – śledczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie prowadzą postępowanie przygotowawcze dotyczące m.in. gróźb karalnych oraz uśmiercania czworonogów na terenie Szczecina. Proszą o kontakt osoby, które ujawniły porozrzucaną żywność mogącą zaszkodzić zwierzętom – czytamy w komunikacie szczecińskiej KMP. – Policjanci poszukują świadków, którzy na terenie Szczecina w okresie od stycznia 2023 roku ujawnili porozrzucaną żywność zawierającą granulki koloru niebieskiego i/lub żywność zawierającą ostre elementy w postaci igieł, gwoździ lub haczyków wędkarskich.

Osoby posiadające informację o takich zdarzeniach, są proszone o kontakt drogą mailową – na adres: marcin.jaworski@sc.policja.gov.pl – lub telefonicznie: 47 78 13 581. W przypadku wiadomości e-mail, osoby są proszone o podanie danych kontaktowych, czasu i miejsca ujawnienia żywności oraz przekazanie wykonanych fotografii, w przypadku ich posiadania”.

Przypomnijmy: pod koniec maja br. policja zatrzymała mężczyznę – 39-letniego mieszkańca Niebuszewa – podejrzewanego o „związek z truciem psów”. Podczas przeszukania w jego mieszkaniu ujawniono arsenał przedmiotów używanych właśnie przez truciciela – od gwoździ i wędkarskich haczyków po herbicydy, trutkę do zwalczania ślimaków oraz paliwo do turystycznych kuchenek. Jednak zabrakło dowodów bezpośrednich, zeznań świadków, którzy zdołaliby go powiązać z okrutnym procederem. Mężczyzna został więc oskarżony wyłącznie o kierowanie gróźb karalnych wobec jednej z obrończyń praw zwierząt. ©℗

(an)