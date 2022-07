Drzewa w Szczecinie na wymarciu?

Bierz sie do roboty zielony ekoswirze, a nie tylko konferencje urzadzasz, zeby przed przyszlorocznymi wyborami do parlamentu wylansowac nazwisko i jako pOsel dalej nic nie robic ale za wieksze pieniadze i immunitet.

wsparcie

2022-07-14 11:33:36

Niech podlewają ci, co wybrali Krzystka na prezydenta. Wspierali podczas wyborów, a teraz co? Co to za współdziałanie z gospodarzem?