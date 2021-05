Drogowe utrudnienia w Policach. Kolejny transport urządzeń na plac budowy Polimerów

W związku z realizacją projektu Polimery Police w dniach 20-22 maja ponownie należy się spodziewać czasowych utrudnień w ruch. Jest to związane z transportem urządzeń na plac budowy - informuje Piotr Lachowicz z Grupy Azoty Polyolefins.

I tak transport urządzeń wielkogabarytowych będzie prowadzony od ul. Jasienickiej (na wysokości oczyszczalni ścieków w Policach) do ulicy Piotra i Pawła i dalej ul. Piotra i Pawła na plac budowy.

Operacja będzie realizowana według harmonogramu:

Dodatkowo w dniu 21.05.2021 transport urządzeń planowany jest także w godzinach nocnych, od godziny 22:00 do godziny 1:00 dnia następnego.

- W czasie przejazdu urządzeń drogami publicznymi mogą nastąpić czasowe utrudnienia w ruchu - dodaje w imieniu spółki Lachowicz.

Przypomnijmy, że Polimery Police to jedna z największych w historii polskiego przemysłu chemicznego inwestycji, która jest realizowana przez Grupę Azoty Polyolefins, spółkę celową należącą do Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Przedsięwzięcie obejmuje: instalację do odwodornienia propanu (PDH), instalację do produkcji polipropylenu, zaplecze i infrastrukturę logistyczną oraz terminal przeładunkowo-magazynowy (morski terminal gazowy). Generalnym wykonawcą jest koreańska firma Hyundai Engineering. Rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji planuje się na pierwszy kwartał 2023 roku.

