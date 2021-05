Najwyższe urządzenie Polimerów Police już stoi

We wtorek (18 maja) na budowie Polimerów Police zamontowano 96-metrową kolumnę, tzw. propan-propylen splitter. Wykorzystano przy tym jeden z największych na świecie dźwigów pierścieniowych (ring crane).

Propan-propylen splitter to jedno z kluczowych urządzeń instalacji odwodornienia propanu (PDH) i jednocześnie najwyższe w całym kompleksie Polimery Police. Będzie służyło do rozdzielenia propylenu i nieprzereagowanego propanu. Otrzymany surowiec o najwyższej jakości polimerowej umożliwi produkcję polipropylenu.

– Skomplikowana, wymagająca ogromnego zaangażowania operacja montażu propan-propylen splittera została zakończona sukcesem – podkreślił Mariusz Grab, prezes Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA. – Tym samym osiągnęliśmy kolejny kamień milowy realizacji inwestycji Polimery Police.

Przypomnijmy, że Polimery Police to jedna z największych w historii polskiego przemysłu chemicznego inwestycji. Realizowana jest przez Grupę Azoty Polyolefins, spółkę celową należącą do Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. W zakres przedsięwzięcia wchodzą: instalacja do odwodornienia propanu, instalacja do produkcji polipropylenu, zaplecze i infrastruktura logistyczna oraz terminal przeładunkowo-magazynowy (morski terminal gazowy). Generalnym wykonawcą jest koreańska firma Hyundai Engineering. Zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2023. Szacowany budżet projektu wynosi blisko 7 mld zł.

Całkowity postęp rzeczowy, uwzględniający realizację wszystkich zadań wchodzących w zakres inwestycji Polimery Police, w tym: projektowanie, zamówienia, dostawy i prace budowlane, wynosi blisko 60 proc., a postęp samych prac budowlanych – 48 proc.

– Powstaje fabryka innowacyjna, „zielona”, która nie ma wielu odpowiedników w Europie – powiedział Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski. – Dzięki temu możemy stać się centrum produkcji propylenu i polipropylenu. To świetna wiadomość dla Szczecina, ale także dla całego województwa.

Operacja pionizacji splittera została przeprowadzona z wykorzystaniem dźwigu pierścieniowego, którego średnica podstawy wynosi 21 m, wysokość całkowita 121 m, a maksymalny udźwig – 1600 ton.

– Do realizacji tego zadania przygotowania trwały 12 tygodni, w tym 21 dni zajął montaż samego dźwigu – poinformował Andrzej Niewiński, prezes Grupy Azoty Polyolefins SA. – W tym czasie propan-propylen splitter został wyposażony m.in. w etażerki, rurociągi zewnętrzne oraz został zaizolowany. Zanim przystąpiono do jego montażu, ring crane zainstalował w sumie osiem urządzeń, w tym m.in. depropanizer o masie 257 ton i wysokości 56 m.

Docelowa wydajność kompleksu Polimery Police po uzyskaniu pełnych mocy produkcyjnych będzie wynosiła 429 tys. ton propylenu i 437 tys. ton polipropylenu rocznie.

(ek)