Niedziela, 26 października 2025 r. 
Zablokowana droga S6 pod Kołobrzegiem w kierunku Szczecina

Data publikacji: 26 października 2025 r. 12:29
Ostatnia aktualizacja: 26 października 2025 r. 12:45
Fot. Dariusz R. Janowski  

Po zderzeniu busa z samochodem osobowym na S6 w pobliżu węzła Kołobrzeg Wschód zablokowana jest droga ekspresowa w kierunku Szczecina. Jak poinformowała GDDKiA w niedzielę w południe, utrudnienia mogą potrwać trzy godziny.

Do wypadku na S6 doszło przed południem, między węzłami Ustronie Morskie – Kołobrzeg Wschód, niedaleko miejscowości Niekanin. W wyniku zderzenia samochodu osobowego z busem jedna osoba została ranna. Na miejsce przyjechały służby ratunkowe, są utrudnienia w ruchu.

- Zablokowana jezdnia lewa w kierunku Szczecina – przekazał dyżurny szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak podała GDDKiA, utrudnienia na S6 mogą potrwać trzy godziny. Objazd wyznaczono drogą wojewódzką nr 165, czyli dawną DK11. 

Logo PAP Copyright

