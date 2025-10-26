Zablokowana droga S6 pod Kołobrzegiem w kierunku Szczecina

Fot. Dariusz R. Janowski

Po zderzeniu busa z samochodem osobowym na S6 w pobliżu węzła Kołobrzeg Wschód zablokowana jest droga ekspresowa w kierunku Szczecina. Jak poinformowała GDDKiA w niedzielę w południe, utrudnienia mogą potrwać trzy godziny.

Do wypadku na S6 doszło przed południem, między węzłami Ustronie Morskie – Kołobrzeg Wschód, niedaleko miejscowości Niekanin. W wyniku zderzenia samochodu osobowego z busem jedna osoba została ranna. Na miejsce przyjechały służby ratunkowe, są utrudnienia w ruchu.

- Zablokowana jezdnia lewa w kierunku Szczecina – przekazał dyżurny szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak podała GDDKiA, utrudnienia na S6 mogą potrwać trzy godziny. Objazd wyznaczono drogą wojewódzką nr 165, czyli dawną DK11.

