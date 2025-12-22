Ważny odcinek S6 na trasie Szczecin - Gdańsk oddany do ruchu

46-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 Sianów-Słupsk w poniedziałek po godz. 12 został oddany do ruchu. Ta droga łączy dwa województwa, stanowi ważny element rozwoju państwa – mówił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec na briefingu zorganizowanym na otwieranej trasie.

Wiceminister Bukowiec zaznaczył, że 46-kilometrowy odcinek między Sianowem w woj. zachodniopomorskim, a Słupskiem w woj. pomorskim kosztował ponad 1,7 mld zł, z czego ok. 1 mld zł stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych. Podkreślił, że to dzięki nim Polska może budować nowe drogi.

Wskazał, że ten odcinek S6, jak cała Trasa Kaszubska, której budowa w Pomorskiem jeszcze trwa, „stanowi ważny element rozwoju państwa”, łącząc oba województwa. Podkreślił rolę drogi w poprawie komunikacji w północnej części kraju oraz w poprawie bezpieczeństwa.

- Polska bierze udział w międzynarodowym programie „Wizja zero”, który ma do 2050 r. doprowadzić do sytuacji, by na polskich drogach nie ginęły żadne osoby. Staramy się to robić także poprzez poprawę infrastruktury. W tym roku mamy spadek ofiar na polskich drogach o 15 proc. To jest realna walka o to, by polskie drogi były bezpieczne, by było ich więcej – mówił Bukowiec podczas briefingu zorganizowanego na trasie w pobliżu Sycewic, na styku województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Przekazał, że w 2025 r. w Polsce oddanych do użytku zostało ok. 400 km dróg ekspresowych, autostrad i tych o klasie GP. W samym tylko grudniu otwieranych jest 216 km takich tras, w tym m.in. odcinek S6 Sianów-Słupsk. – We wtorek będziemy otwierać kolejny fragment obwodnicy trójmiejskiej metropolitarnej – poinformował Bukowiec.

Dodał, że w Zachodniopomorskiem w realizacji jest 230 km dróg, kolejne 100 km jest w przygotowaniu, w tym - jak zaznaczył - największa z planowanych, zachodnia obwodnica Szczecina z najdłuższym 5-kilometrowym tunelem pod rzeką.

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka podkreślił, że S6 wzmacnia spójność obu województw, poprawia i skraca czas podróży. Ma też kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego w tej części Polski, gdzie są porty morskie, które nabierają większego znaczenia dla rozwoju morskiej energetyki. - Realizacja drogi, która pozwala łączyć ze sobą mniejsze porty, sprawnie dostarczać do nich i wywozić z nich towary, jest dla nas kluczowa – zaznaczył Marchewka.

Z kolei wiceminister funduszu i polityki regionalnej Jacek Karnowski wyraził nadzieję, że odcinek S6 między Słupskiem a miejscowością Bożepole Wielkie w Pomorskiem zostanie oddany do użytku latem 2026 r., zgodnie z obietnicą drogowców. Wówczas drogą ekspresową można będzie przejechać z Gdańska do Szczecina. Dodał, że na budowę całej trasy Polska uzyskała z UE ponad 4 mld zł.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyrektora szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasza Lendnera, ostatnie pozwolenia niezbędne go otwarcia S6 na odcinku Sianów-Słupsk uzyskiwane były w piątek. W poniedziałek po godz. 12 ruch został przełożony ze starej DK6 na nową drogę ekspresową. Uruchamianych jest osiem węzłów drogowych. By ta operacja przebiegała bezpiecznie, drogowców wspiera policja.

W oficjalnym otwarciu trasy uczestniczyli także parlamentarzyści, przedstawiciele władz regionalnych, lokalnych, przedstawiciele firm wykonawczych. Złożyli swoje podpisy na pamiątkowej tablicy.

Odcinek S6 między Sianowem a Sławnem wykonało konsorcjum Kobylarnia i Mirbud, z którym GDDKiA podpisała umowę na realizację zadania 30 września 2022 r. Zaprojektowało i wybudowało dwujezdniową drogę ekspresową z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach o długości 23,1 km. Natomiast wykonaniem odcinka Sławno-Słupsk o długości 22,9 km zajęła się wybrana w przetargu Stecol Corporation. Umowę na realizację zadania podpisała z GDDKiA 17 listopada 2022 r.

W ramach 46-kilometrowej trasy S6 Sianów-Słupsk powstało osiem węzłów drogowych oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych II kategorii. Droga ekspresowa wyposażona została w nowoczesne urządzenia do zarządzania ruchem, urządzenia ochrony środowiska oraz elementy związane z bezpieczeństwem ruchu na drodze.

