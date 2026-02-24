Woda roztopowa nadal blokuje przejazd S6 między węzłami Karwice a Sławno Zachód

Droga ekspresowa S6 między węzłami Karwice a Sławno Zachód zablokowana od poniedziałkowego wieczora pozostanie nieprzejezdna przez kolejnych kilka godzin, do czasu wypompowania wody roztopowej z utworzonych na trasie zastoisk – podał dyżurny Punktu Informacji Drogowej (PID) szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Z informacji przekazanych przez rzecznika zachodniopomorskiej PSP asp. Dariusza Schachta wynika, że we wtorek na miejsce skierowanych zostało pięć zastępów straży pożarnej. – Ich zadaniem jest wypompowanie wody z jezdni przy użyciu pomp wysokiej wydajności – powiedział strażak.

Dyżurny PID poinformował, że strażacy dotarli na miejsce o godz. 10.00.

Usuwanie wody roztopowej z zastoisk utworzonych na drodze ekspresowej S6 między węzłami Karwice a Sławno Zachód może potrwać kilka godzin. Trasa o obu kierunkach - na Szczecin i na Gdańsk - jest nieprzejezdna od poniedziałku, od godz. 20.45.

Obowiązują objazdy starym przebiegiem drogi krajowej nr 6. Tworzą się korki.

W ciągu ostatniej doby w Zachodniopomorskiem strażacy interweniowali przy ponad 230 zdarzeniach atmosferycznych związanych z roztopami i intensywnymi opadami deszczu. (PAP)

