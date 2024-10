Dramat finansowy Gościna. Każdego dnia przybywa 1500 zł odsetek

Skutki decyzji podatkowej sprzed kilku lat odczują wkrótce wszyscy mieszkańcy gminy. Fot. Artur BAKAJ

Sąsiadująca z Kołobrzegiem gmina Gościno znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Powodem jest niewłaściwie wydana, jak się okazuje, decyzja podatkowa dotycząca zlokalizowanej na jej terenie elektrowni wiatrowej.

Sprawa dotyczy 2017 roku. Dziś wiadomo, że podatek obciążający podmiot, który jest jej właścicielem, został zawyżony. Nieprawidłowość wynikała z pewnej niespójnej interpretacji przepisów. Właściciel elektrowni odwołał się od decyzji podatkowej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Okazuje się, że słusznie bronił swoich interesów. Kolegium uznało, że podatek został źle obliczony. W tej sytuacji gmina musi oddać spółce wiatrakowej 3,1 mln zł nienależnie pobranej daniny, a do tego odsetki w niebagatelnej wysokości 2,5 mln zł. Łącznie Gościno musi znaleźć 5,6 mln zł, i to w ciągu 3 najbliższych miesięcy. Tyle ma czasu na zwrot. Każdy dzień zwłoki kosztuje samorząd dodatkowe 1500 zł.

Burmistrz Gościna Marcin Pawlak nie ukrywa, że dla samorządu to bardzo trudna sytuacja. Mówił o niej na ostatniej sesji Rady Gminy. Włodarz podjął już rozmowy z podatnikiem, których celem jest zminimalizowanie negatywnych skutków całej operacji dla samorządu. Na tym jednak nie koniec. Gmina będzie musiała poszukać oszczędności we wszystkich swoich jednostkach. Pod znakiem zapytania staną też zaplanowane na najbliższy czas inwestycje. Skutki decyzji podatkowej sprzed kilku lat odczują wkrótce wszyscy mieszkańcy gminy. W zaistniałej sytuacji urzędnicy apelują o wyrozumiałość.©℗

(pw)