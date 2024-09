Powstaną nowe drogi w gminie Gościno

Umowa na przebudowę dróg w gminie Gościno. Fot. UG Gościno

Inwestycje drogowe są zazwyczaj najbardziej oczekiwane przez mieszkańców małych miejscowości. Tak jest w Ołużnej i Jarogniewie, miejscowościach położonych na terenie gminy Gościno.

Na szczęście mieszkańcy tych wiosek mają powód do zadowolenia. Burmistrz Marcin Pawlak podpisał umowy na przebudowy ich głównych dróg. W Jarogniewie pojawi się nie tylko nowa jezdnia, ale i chodnik wraz z oświetleniem. W sumie metamorfozą objęty zostanie blisko kilometrowy odcinek - od skrzyżowania z drogą gminną do drogi wojewódzkiej nr 162. W Ołużnej będzie podobnie, z tym że przebudowany zostanie odcinek o długości 390 metrów. Wartość wszystkich robót to ponad 6 mln zł. Gmina pozyskała na zadanie 95-procentowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.©℗

(pw)