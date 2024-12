DPS dla osób z alzheimerem. Seniorzy znajdą tu opiekę i wsparcie

DPS ulega przekształceniu – bedzie placówką dla osób z chorobą Alzheimera. Fot. Piotr SIKORA

Wobec coraz większych potrzeb w pomocy osobom z chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami otępiennymi Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Królowej Jadwigi w Szczecinie ulega przekształceniu. Do tej pory placówka ich nie przyjmowała, od 1 stycznia osoby zmagające się z takimi dolegliwościami znajdą tu opiekę i wsparcie.

Na terenie Szczecina działają już tego typu placówki – to Dzienny DPS nr 4 przy ul. Krasińskiego, który oferuje 20 miejsc dla osób starszych oraz Dział Wsparcia Dziennego w DPS przy ul. Kruczej 17, również z dwudziestoma miejscami.

– W obydwu tych placówkach liczba miejsc jest stale wykorzystana – mówi Maciej Homis, rzecznik prasowy miasta ds. pomocy społecznej. – Kolejka do nich to zazwyczaj od kilkunastu do ok. 20 seniorów. W odpowiedzi na te potrzeby zapadła decyzja o przekształceniu placówki przy ul. Królowej Jadwigi na dzienny ośrodek dla osób z chorobami otępiennymi i chorobą Alzheimera.

W DPS przy ul. Królowej Jadwigi starsze osoby otrzymają wyżywienie oraz usługi terapeutyczne dostosowane do ich potrzeb – twórczo zagospodarują czas poprzez gimnastykę, zajęcia kulinarne, artystyczne i edukacyjne. Seniorzy będą mieli szansę na świętowanie różnego rodzaju uroczystości.

– Posiłek i korzystanie z usług dziennego domu pomocy społecznej są odpłatne, a stawka ustalana jest indywidualnie, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, z uwzględnieniem dochodów osoby ubiegającej się o pobyt – tłumaczy M. Homis. – Podstawą skierowania do placówki jest wniosek osoby zainteresowanej, a następnie wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania.

Do wniosku należy również dołączyć: zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego oraz lekarza specjalisty (neurolog lub psychiatra) z określeniem jednostki chorobowej oraz zapisem o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi, zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń z ZUS, KRUS lub innych jednostek za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku, orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli chory takowe posiada oraz postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu i ustanowieniu opiekuna prawnego – o ile wnioskodawca dysponuje takimi dokumentami.

Wniosek należy złożyć do Działu Instytucji Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Teofila Starzyńskiego 3-4. Tu również, pod numerem 91 44 03 810, można zasięgnąć więcej informacji.

(kel)