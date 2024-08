Zgłoś się po opaskę ratującą życie

Opaska bezpieczeństwa monitoruje najważniejsze funkcje życiowe oraz jest wyposażona w przycisk SOS. Fot. Dariusz GORAJSKI

Tylko przez dwa dni, 6 i 7 sierpnia szczecińscy seniorzy mogą zgłosić chęć uczestnictwa w programie już znanym w Szczecinie – to Korpus Wsparcia Seniorów, w ramach którego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie już po raz kolejny zaopatrzy ich w opaski monitorujące najważniejsze funkcje życiowe. Opasek jest co prawda niewiele, bo 80 sztuk, ale miejska instytucja zapewnia, że sfinansuje abonament dla 300 seniorek i seniorów, którzy korzystali już z programu w latach ubiegłych i mają już swoje opaski.

Rządowy program Korpus Wsparcia Seniorów jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorek i seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

– Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie jest realizatorem Modułu II programu, w ramach którego realizowane jest wsparcie w formie dostępu do usług teleopieki dla osób starszych – wyjaśnia Maciej Homis, rzecznik prasowy miasta ds. pomocy społecznej. – Opaska bezpieczeństwa monitoruje najważniejsze funkcje życiowe oraz jest wyposażona w przycisk SOS pozwalający na kontakt z centrum teleopieki, którego operator udzieli adekwatnej do sytuacji informacji. Dyspozytor może także powiadomić najbliższych o sytuacji kryzysowej lub wezwać do seniora służby ratunkowe.

Do udziału w programie mogą zgłosić się mieszkanki i mieszkańcy Szczecina, którzy ukończyli 60 lat oraz mają kłopoty w samodzielnym funkcjonowaniu ze względu na swój stan zdrowia. Osoby zainteresowane wsparciem muszą złożyć: kwestionariusz zgłoszeniowy, zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wnioski mogą również składać osoby reprezentujące seniorów, jednak muszą okazać upoważnienie od kandydatów do programu i zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Rekrutacja osób chętnych do udziału w programie odbędzie się w dniach 6-7 sierpnia w godzinach 7.30 – 15.30. Wnioski można złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 3 (pokój nr 03) lub pocztą elektroniczną: mlignowska@mopr.szczecin.pl

– O przyznaniu wsparcia będzie decydowała kolejność zgłoszeń oraz kwalifikacja na podstawie analizy dokumentów przeprowadzona przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie – dopowiada M. Homis.

(K)