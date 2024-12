Świąteczne wsparcie dla seniorów. Wizyta z prezentami [GALERIA]

Uczniowie SP nr 74 odwiedzili seniorów i wręczyli im świąteczne paczki. Fot. MOPR Szczecin

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 74 odwiedzili 50 seniorów mieszkających na prawobrzeżu miasta i wręczyli im świąteczne paczki oraz kartki z życzeniami. Niespodzianka została bardzo ciepło przyjęta.



Samotność, szczególnie dotykająca seniorów, jest jednym z głównych problemów, który negatywnie wpływa na ich stan emocjonalny i psychiczny. Jest to szczególnie dotkliwe w okresie świątecznym, pogłębiając poczucie izolacji. Wiele takich osób korzysta z różnych form wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – zarówno w formie usług opiekuńczych, jak i pomocy finansowej. Tylko na prawobrzeżu z usług opiekuńczych korzysta obecnie ponad 300 osób.

- Rozszerzeniem oferty wsparcia było zrealizowanie projektu socjalnego „Podaruj czas”, którego celem było nie tylko przygotowanie świątecznych prezentów i kartek dla osób samotnych, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi młodzieży na potrzeby osób starszych i podarowanie seniorom namiastki bliskości drugiego człowieka - mówi Maciej Homis, rzecznik prasowy miasta ds. pomocy społecznej. - Projekt łączy różne grupy społeczne i promuje empatię oraz wzajemną pomoc.

Uczniowie przygotowali świąteczne kartki i wraz z pracownikami Ośrodka odwiedzali seniorów, wręczając prezenty. Dla wszystkich były to bardzo emocjonalne spotkania. To też okazja do międzypokoleniowej integracji, bliższego poznania i przede wszystkim zmniejszenia poczucia izolacji społecznej osób starszych.

Ozdoby choinkowe, które trafiły do seniorów w świątecznych paczkach, przygotowali mieszkańcy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Szczecinie, seniorzy z Domu Seniora Dąb prowadzonego przez Fundację Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” oraz seniorzy z Klubu Seniora prowadzonego przez MOPR. (K)