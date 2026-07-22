Dołącz do zbiórki i pomóż potrzebującym. Okulary dla Kenii

Stargardzki Hufiec włączył się w akcję „Okulary dla Kenii”, organizowaną przez Chorągiew Zachodniopomorską. Celem tej inicjatywy jest zebranie używanych okularów korekcyjnych, które trafią do osób w Kenii
Każdy, kto posiada nieużywane okulary korekcyjne, może przekazać je na rzecz akcji.
– Okulary można przynosić do Domu Harcerza, gdzie zbiórkę koordynują Seniorzy z Kręgu Seniorów „Waganci” – informuje ZHP Hufiec Stargard, który ma swoją siedzibę w budynku Książnicy Stargardzkiej przy ul. Mieszka I.
To okazja, aby dać drugie życie okularom, które zalegają w szufladach i jednocześnie pomóc osobom, dla których dostęp do korekcji wzroku jest bardzo ograniczony.
– Serdecznie zachęcamy wszystkich do włączenia się w tę inicjatywę – zaprasza stargardzki hufiec. – Nawet niewielki gest może znacząco wpłynąć na poprawę jakości życia drugiego człowieka.
(w)