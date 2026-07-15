Duże utrudnienia na rondzie 15 Południk. Będą zamknięte wjazdy

Przez trzy dni nie będzie można m.in. wjechać na teren przy dawnym supermarkecie Tesco. Fot. Wioletta Mordasiewicz

Kierowców korzystających z wjazdu do Stargardu od strony Szczecina czekają kolejne utrudnienia. Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie poinformował o zmianach w organizacji ruchu, które będą obowiązywać w związku z przebudową drogi powiatowej nr 1704Z.

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Od 15 do 17 lipca w godzinach 15-22 będą prowadzone prace na Rondzie 15 Południk. W tym czasie należy spodziewać się znacznych utrudnień w ruchu. Największą zmianą będzie zamknięcie wjazdów na ul. Skandynawską oraz na teren przy byłym hipermarkecie Tesco. Oznacza to konieczność korzystania z objazdów i wcześniejszego zaplanowania trasy. Zarząd Dróg Powiatowych zaleca, aby wybierać alternatywne drogi. Służby apelują również do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Przebudowę realizuje firma STRABAG Sp. z o.o. Inwestycja obejmuje ponad kilometrowy odcinek drogi prowadzącej do Stargardu od strony Szczecina, w tym frezowanie jezdni, położenie nowej nawierzchni, poszerzenie pasów ruchu do 3,5 metra, modernizację ścieżki pieszo-rowerowej. Inwestycja poprawi płynność ruchu na trasie łączącej Stargard z DK10 i Szczecinem. Zgodnie z harmonogramem wszystkie roboty mają zakończyć się we wrześniu tego roku. Koszt realizacji zadania wynosi około 6 mln zł. Po zakończeniu inwestycji kierowcy mają zyskać bezpieczniejszy i bardziej komfortowy dojazd do miasta.

(w)

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