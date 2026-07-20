Włamywacz w areszcie. Wpadł dzięki monitoringowi

Mężczyzna przyznał się do włamania do sklepu.

Szybka analiza monitoringu oraz skuteczne działania policjantów ze Stargardu doprowadziły do zatrzymania 29-letniego mężczyzny podejrzanego o kradzież z włamaniem do jednego ze sklepów w Stargardzie. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.

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Do przestępstwa doszło w jednym ze sklepów w Stargardzie. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli poszukiwania sprawcy.

-Przełom w sprawie przyniosła szczegółowa analiza nagrań z monitoringu - informuje asp. Wojciech Jędrych, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. - Policjanci zwrócili uwagę na charakterystyczny wygląd mężczyzny, sposób jego poruszania się oraz elementy ubioru. Na podstawie zebranych informacji wytypowano osobę, która mogła mieć związek z tym włamaniem.

Podczas patrolowania miasta funkcjonariusze zauważyli mężczyznę odpowiadającemu rysopisowi. W trakcie legitymowania przedstawiana przez 29-latka wersja wydarzeń była niespójna. Kilkukrotnie ją zmieniał. Został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. Przyznał się do popełnienia przestępstwa. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 29-latka tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Za kradzież z włamaniem grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(w)

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