W Płotach nie czuć festiwalu Pol’and’Rock

Wielu uczestników (ok. 5 tys.) przyjechało na festiwal swoimi samochodami, a sporo autobusami. Ale są też tacy co przyjeżdżają pociągami. Największa grupa - z Wrocławia - liczyła 170 osób. Pod dworcem wsiadają do autobusu PKS Gryfice (przejazd 4 zł) i dowożeni są opodal bramy festiwalu. Potem muszą jednak pokonać pół kilometra piechotą.

Komentarze

Mieszkanka 2021-07-30 15:08:31 Jestem pelna podziwu dla ludzi, którzy przyjechali na ten festiwal. Są mili, pogodni, zdyscyplinowani. Nie stwarzają żadnych problemów, a bardzo sceptycznie oceniałam pomysł goszczenia tej imprezy w naszym mieście, wstyd mi teraz.

Mona 2021-07-30 13:23:50 Polecam bardzo ,,Przystanek Jezus".

Cloudy 2021-07-30 12:56:34 Przecież te maseczki i tak nic nie dają, Wręcz szkodzą. Ja nie noszę maseczki w ogóle od początku zeszłego roku i mam się świetnie. Szmata na gębie zbędna.

Już 2021-07-30 12:51:53 Do aaaaa Ochłoń bo chyba ta szmatką na twarzy ma destrukcyjny wpływ na Twój umysł

Pleple 2021-07-30 10:54:58 Wszyscy uczestnicy są testowani a prawie wszyscy zaszczepieni, o jakim rozpowszechnianiu wirusa mowa? Żeby wyjść z festiwalu trzeba ponownie przejść testy i za nie zapłacić więc raczej logiczne że woodstockowicze nie będą łazić po mieście w tym roku, to raczej inwestycja dla miasta na przyszłe edycje, skoro festiwal tu zostaje, to gdy będzie się odbywał w dawnej formule będzie można na nim zarobić.

Szur 2021-07-30 10:17:56 Czy uczestnicy tej owsiakowej biby wygrali bilety w loterii po przyjęciu eksperymentalnego preparatu genetycznego o niewiadomych skutkach ubocznych długoterminowych?

dr Knoblauch 2021-07-30 08:29:00 Były wielkie obietnice i wielkie nadzieje na duży biznes przy okazji festiwalu. Mieszkańcy się przygotowali a tutaj niestety klops. Szkoda bo to zawsze napędza lokalną gospodarkę. Jeżeli tak będzie do niedzieli to się okaże z tego całego festiwalu mieszkańcy nie mają NIC tylko hałas, śmieci i gromady ludzi którzy mogą roznieść wariant delta koronowirusa. Zwierzęta też od tego hałasu i jazgotu doznają wielkiego stresu ale kogo to interesuje?

Stefan 2021-07-29 23:16:53 kogo obchodzi ten owsiakowy festiwal

Grześ 2021-07-29 22:48:26 Sami malkontenci ludzie cienką macie samoocenę weźcie się w karby bo życie kiedyś to zweryfikuje

jazzfan 2021-07-29 21:20:22 CZUC ..smrod to bedzie jak festiwal sie skonczy.

Siema 2021-07-29 19:55:04 Impreza budziła nadzieje - zarobku i obawy - rozbojów w mieście i okolicy. Zarobku wielkiego nie ma, a zamieszanie jest ze strony policji. To istny szał!!! Co jakiś czas słychać wycie suk. Jadą S6 , przez miasto i ryczą, tylko po co 20 - 30 aut na sygnale dźwiękowym, nawet w środku nocy? Budzą niepokój, do tego co jakiś czas helikopter nad miastem. Jakby ktoś z Zakładu Karnego zwiał. Owszem kontrola trzeźwości, patrole to rozumiemy, ale poza tym to przesada.

Zocha 2021-07-29 19:25:47 Posiłki na sygnałach przejeżdżają nawet w nocy. Lekkie przegięcie. 10 samochodów na sygnale. Kilka razy w dzień i w nocy. Dzieci w nocy płaczą a rodzice uciekają z wózkami do parku żeby mogły w dzień się wyspać. Miasto puste nie widać żadnego zagrożenia a tu sytuację jak z filmu akcji. Rozumiem wszystko, ale jeśli już przejeżdżają w nocy to mogli by na światłach a nie wyć przez całe miasto.

doktorek 2021-07-29 19:25:21 W środkach transportu obowiązuje zasłanianie nosa i ust. Myślę, że DELTA u nas zaszaleje....