Dodatkowe wejście na cmentarz w Barlinku. Kto z kim o tym rozmawiał?

Czy w tym murze może powstać dodatkowe wejście na cmentarz?

Cmentarz Komunalny w Barlinku, w znacznej części ogrodzony jest ceglanym murem. Na jego teren można wejść, korzystając z dwóch wejść. Na sesji barlineckiej Rady Miejskiej padła propozycja, żeby utworzyć kolejne wejście. Z takim wnioskiem wystąpił radny Cezary Krzyżanowski.

– Wnioskuję o wykonanie dodatkowego wejścia na cmentarz przy ul. Gorzowskiej, od strony nowo wybudowanych parkingów – mówił m.in. C. Krzyżanowski. – Wiele osób, szczególnie tych starszych, zwraca się do mnie z taką prośbą, takim wnioskiem. Jest na to miejsce. Został tam wybudowany duży parking. On rozwiązuje problem, jeśli chodzi o pozostawienie pojazdu. Dlatego warto, abyśmy tam to wejście wykonali, tak aby osobom często starszym, czy schorowanym ułatwić dostęp do ich najbliższych, pochowanych na tym cmentarzu – zaapelował radny do burmistrz Bernardy Lewandowskiej, radny.

Odpowiadając radnemu, burmistrz B. Lewandowska wyjaśniła m.in. „Rozmawialiśmy z konserwatorem zabytków, odnośnie muru, który okala cmentarz. Będzie problem z uzyskaniem pozwolenia na zrobienie przejścia”.

Zapytaliśmy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie, o możliwość wykonania takiego wejścia. W odpowiedzi udzielonej przez kierownik Wydziału Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków Agnieszkę Rychlicką czytamy. „Cmentarz komunalny wraz z ceglanym murem, stanowiącym jego integralną część, jest ujęty w Gminnej i Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków… Właściciel, zarządca cmentarza może wystąpić do organu, z oficjalnym pismem, wnioskiem o wydanie informacji czy zaleceń na ten temat (wykonanie dodatkowego wejścia), z ewentualnym wskazaniem na mapie, gdzie miałoby być zlokalizowane? W jakiej formie wykonane? Wówczas to organ rozpatrzy taką sprawę, przeanalizuje możliwość realizacji tego typu inwestycji i udzieli odpowiedzi”. Inny z urzędników wspomnianej instytucji, w rozmowie telefonicznej stwierdził, że w ostatnich sześciu miesiącach, nikt z gminy Barlinek w sprawie dodatkowego wejścia na cmentarz się nie zwracał. Ani na piśmie, ani telefonicznie.

Być może pani burmistrz rozmawiała z innymi urzędnikami. Z odpowiedzi udzielonej radnemu na sesji, jak i z innych odpowiedzi, które jakiś czas temu padały na sesjach, wynika jedno. Czy się coś konsultuje, uzgadnia, czy rozmawia telefonicznie, powinno być to potwierdzone na piśmie. Wysłanie zapytania niewiele kosztuje. A pozwoli uniknąć niedomówień, bądź stwierdzeń, że ktoś mija się z prawdą. ©℗

Tekst i fot. J. SŁOMKA

