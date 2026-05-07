Oddział pediatryczny w Barlinku to mrzonki? Małym pacjentom coraz trudniej

W 2020 roku w Szpitalu Barlinek sp. z o.o. zamknięto oddział pediatryczny. Od tego czasu, co pewien czas w przestrzeni publicznej pojawiają się informacje, o możliwości jego otwarcia.

Oddział pediatryczny w barlineckim szpitalu funkcjonował kilkadziesiąt lat. Corocznie do oddziału trafiało kilkaset dzieci. Spotykały się tutaj z fachową opieką i leczeniem. Przyjmował dzieci z terenu gminy Barlinek i gmin ościennych. Po latach działalności zaczęły się zawirowania wokół niego. Ze względu na brak lekarzy, jego działalność w 2019 roku została zawieszona na 10 miesięcy. W 2020 roku oddział został zamknięty i tak jest do dziś.

Wraz ze zmianami prezesów lecznicy, padały zapewnienia, że oddział ponownie wznowi swoją działalność. Podobnie zapewniały o tym władze gminy. W tym celu spotykano się m.in. z władzami województwa, czy Narodowego Funduszu Zdrowia. Na jednym z takich spotkań z radnymi barlineckiej Rady Miejskiej, które odbyło się w Barlinku w lutym br. gościł dyrektor NFZ Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Szczecinie, Robert Sutarczyk. W trakcie spotkania radny Cezary Krzyżanowski pytał o możliwość otwarcia oddziału pediatrycznego, takiego jak funkcjonował do czasu zamknięcia, lub tak zwanego, oddziału jednego dnia.

– Pytaliśmy o to panią burmistrz i słyszeliśmy, że będzie możliwość jego otworzenia (oddziału jednego dnia – red.). Czy może pan potwierdzić, że jest gotowość NFZ, na sfinansowanie tego typu działalności? – pytał radny.

– Rozumiem, że chodzi panu o świadczenia pediatryczne, tzw. jednego dnia – odpowiadał dyrektor Sutarczyk. – Podkreślam, że wszyscy pacjenci pediatryczni są zaopiekowani, a wynika to z faktu, że priorytetem są świadczenia dla dzieci. Pamiętajmy zarazem o specyfice, jeżeli mówimy o świadczeniu pediatrycznym. Świadczenie jednodniowe wiąże się z kosztami. To wynika m.in. z tego, że takie dzieci są hospitalizowane we współudziale z rodzicem. W takiej sytuacji nie widzimy powodu, dlaczego taki oddział miałby powstać. Musi to być poprzedzone stosownymi analizami, tak aby nie narażać państwa na niepotrzebne koszty. Ale technicznie jest to możliwe.

Zapytaliśmy kilka miesięcy po opisanym spotkaniu, czy coś w temacie oddziału pediatrycznego w Barlinku uległo zmianie. Rzeczniczka prasowa ZOW NFZ w Szczecinie Małgorzata Koszur, pisze do naszej redakcji m.in. „Informuję, że działalność oddziału pediatrycznego w szpitalu w Barlinku, została w 2019 roku zawieszona na 10 miesięcy. Po nieskutecznym poszukiwaniu kadry, oddział został zamknięty w 2020 roku, a umowa z Funduszem w tym zakresie rozwiązana. Świadczenia w zakresie oddziału pediatrycznego, zabezpiecza szpital w Dębnie”.

Do Dębna z Barlinka jest około 50 km. Do Gorzowa Wlkp. 30. Tam po pomoc dla swoich dzieci muszą jeździć ich rodzice bądź opiekunowie. I tak pewnie pozostanie na długo. W Barlinku, podobnie jak w innych miejscowościach, zaczyna brakować lekarzy pediatrów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Stąd problem z leczeniem dzieci będzie narastał. I na to trzeba się przygotować. ©℗

