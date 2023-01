Dodatkowe pieniądze dla zachodniopomorskich szpitali

Dodatkowe pieniądze przyznano zachodniopomorskim szpitalom. Łącznie to 40 milionów złotych. Najwięcej dostał szpital wojewódzki w Koszalinie. Pieniądze te mają pomóc w spłacaniu długu zdrowotnego powstałego przez pandemię COVID-19.

- Szpitale w województwie zachodniopomorskim dostały dość pokaźne środki - od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych - mówił poświęconej temu tematowi konferencji prasowej poseł PiS Czesław Hoc, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. - Chociaż jeden szpital, Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, otrzymał właśnie w tym rozdaniu aż 16 milionów 681 tysięcy złotych.

Jak rozdzielane są pieniądze?

Dodał, że pieniądze były dzielone według specjalnego algorytmu. I są już do dyspozycji szpitali. Zostały uruchomione na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego 14 grudnia 2022 r.

- W wyniku przeliczenia skutków rozporządzenia Ministra Zdrowia na województwo zachodniopomorskie przypadła kwota 40 milionów złotych - mówi Paweł Kurzak, dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. - Największym beneficjentem były szpitale marszałkowskie - w kwocie prawie 18,5 mln złotych, co stanowi 46 procent całej kwoty. Na drugim miejscu szpitale powiatowe, na kolejnych - nasze dwa szpitale kliniczne i szpitale resortowe.

Jak tłumaczył dyrektor, jedynym warunkiem otrzymania tego dodatkowego finansowania było przekroczenie przez szpital wielkości posiadanego ryczałtu.

- Czyli po zrobieniu symulacji z wykonania za 11 miesięcy, każdy ze szpitali, który miał choćby o jedną dziesiątą większe wykonanie niż przyjęte 100 procent, otrzymywał właśnie wyliczone ze wzoru środki - wyjaśnia dyrektor ZOW NFZ. - Środki te stanowiły 60 procent wartości zwiększonego wykonania.

Spłacą dług zdrowotny

Jak podkreślano na konferencji, dodatkowe pieniądze mają pomóc w spłacaniu długu zdrowotnego wobec pacjentów.

- Dług zdrowotny to są te świadczenia, które nie mogły być wykonane z powodu Covidu - tłumaczy wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Część świadczeń nie mogła być wykonana na takim poziomie, na jakim byśmy sobie życzyli, na takim poziomie, jak to było przed Covidem. I powstawała pewna luka. Warto podkreślić, że ta luka w województwie zachodniopomorskim jest najmniejsza w Polsce. Dane Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia mówią, że u nas to jest około 20 procent. W innych regionach naszego kraju, także w innych państwach, ta luka jest zdecydowanie wyższa. Jesteśmy w sytuacji najlepszej, ale to nie znaczy, że tej luki w ogóle nie ma. Dlatego próbujemy spłacić ten dług zdrowotny. I m.in te środki są po to, żeby to nadgonić.

Szpitale same zdecydują, na co konkretnie przeznaczą te pieniądze.

- Te środki mogą być na inwestycje, ale mogą też być przeznaczone na wynagrodzenia czy na inne potrzeby, które występują w ochronie zdrowia - dodał wojewoda. - To pozostaje do decyzji kierowników jednostek, dyrektorów szpitali i nadzorujących.©℗

(sag)