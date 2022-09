Szpitale mają podwyższyć pensje, ale brakuje środków

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło ustawę o podwyżkach wynagrodzeń dla personelu medycznego w szpitalach, jednak - co podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz - rząd nie przeznaczył na to wystarczających środków. Jego zdaniem szpitale w naszym regionie, zwłaszcza te funkcjonujące na wschodzie województwa, mogą nie przetrwać po wprowadzeniu nowych wytycznych.

Marszałek Olgierd Geblewicz swoje wątpliwości i obawy w związku z ustawą wyraził w piśmie do ministra zdrowia. Zwrócił uwagę na rosnące potrzeby szpitali oraz trudności związane z rosnącą inflacją, której konsekwencją jest między innymi wzrost cen leków i artykułów medycznych. Ponadto szpitale muszą mierzyć się z podwyżkami kosztów energii, które w niektórych przypadkach sięgają nawet 250 procent.

Regulacja wynagrodzeń pracowników szpitali może więc, zdaniem Geblewicza, doprowadzić do ich likwidacji i w konsekwencji do systemowej zapaści. Obawy dotyczą przede wszystkim jednostek we wschodniej części województwa oraz jedynego szpitala dziecięcego w województwie - szpitala „Zdroje".

- Oczekuję rzeczywistego zwiększenia finansowania

