Szpital z szampanem do łóżka

Francja dysponuje jednym z najlepszych systemów zdrowotnych na świecie. Stworzenie tutejszego narodowego funduszu zdrowia (Sécurité Sociale) przypisuje się generałowi de Gaulle, bo powstał on w październiku 1945 roku.

Duma Francuzów

Jednakże jest ono dziełem głównie Komitetu Sił Oporu, czyli Conseil National de la Resistance (tzw. CNR) ze szczególnym uwzględnieniem trzech ojców. Byli nimi: Pierre Laroque - pierwszy dyrektor generalny, a wcześniej współpracownik gabinetu ministra pracy pierwszego rządu Vichy zwolnionego za żydowskie pochodzenie, Alexandre Parodi i Ambroise Croizat, dwóch następujących po sobie kolejnych ministrów pracy.

Laroque dołączył do de Gaulle’a w Anglii w 1941 roku. (Pamiętajmy, że we Francji w ruchu oporu walczyło aktywnie około 2-3 procent Francuzów, co wydaje się śmiesznie mało w porównaniu z polskim ruchem oporu w czasie drugiej wojny światowej.) Laroque, adwokat, powrócił do Francji przez Normandię w czerwcu 1944 roku. Razem z de Gaulle’em. I został jego pierwszym ministrem pracy. Parodi dowodził ruchem oporu wewnątrz samej Francji.

