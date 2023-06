Dlaczego tramwaje stanęły na ul. Wyszyńskiego w Szczecinie?

REKLAMA

Komentarze

Nick, 2023-06-09 13:23:46 @ppp, połowa odcinka torowiska na ul Wyszyńskiego od Campanile do bramy portowej była remontowana ponad 20 lat temu więc proszę tu nie kłamać ,i to właśnie to torowisko jest najbardziej zniszczone ,takie rzeczy się dzieje co wszedzir ,rok temu w Krakowie ,gdyby nie polski wał 2.0 ,zabieranie kasy samorządom i brak kasy z kpo to już dawno byłoby po remoncie

Pani rzecznik 2023-06-09 13:19:33 Jak zwykle ściemnia... Po to spawa się szyby w takich warunkach by mogły poradzić sobie tak z wysokimi temperaturami jak i niskimi, jeśli ktoś spawał szynę w temperaturze nizszej niż wynikająca z warunków technologicznych to potem takie są efekty a mamy w Polsce upały +35 jak i mrozy -20...

water 2023-06-09 13:05:50 Po co nam polewaczki jak są w Berlinie.

króliki w mieście 2023-06-09 13:04:59 Temat poruszany od dana i to w wielu ważnych instytucjach. Pytanie dlaczego szyny się wyginają, przy takiej temperaturze? A co będzie jak nadejdą temperatury 30-35 stopni ? Będą się topić :) Szyny na potrzeby tramwajowych inwestycji to nic innego jak "odrzuty z exportu" :) Gdzie jest NIK, CBŚA i inne służby? A no tak i gdzie są prawilni ŁOBYWATELE spod znaku PeŁO ! Te "szyny" się wyginały przy temperaturze 0 stopni na Potulickiej i Energetyków :)

Może trzeba 2023-06-09 12:44:07 puszczać na miasto polewaczki jak kiedyś bywało. Mniej kurzu i schłodzone tory przy okazji. Wiem, nie da się, bo o czystym powietrzu można mówić tylko w kontekście niszczenia polskiego węgla i energetyki, a nie jakiegoś kurzu.

Nie wiem w którym 2023-06-09 12:21:37 miejscu było to wyboczenie (na górze i dole szyny zalane w betonie, po środku najstarsze torowisko w "metodzie węgierskiej"), ale pani rzecznik dyrdymały opowiada, bo jakoś na Wałach Chrobrego, całej trasie na Gocław i do niedawna jeszcze otwartej Kolumba takich "cudów" nie było. To raczej jest fuszerka remontów torowisk ostatnich 10 - 15 lat. Brak zaprojektowania i stosowania "łączeń mostowych". Ciekawe jak z tym radzą sobie na kolei ?

lilka 2023-06-09 12:03:31 Coś jest nie tak z tymi torami! To co mają powiedzieć kolejarze?

Temp 2023-06-09 11:47:19 Co mają powiedzieć włoskie tramwaje, kursujące powyżej 40 stopni Celsjusza?

PpP 2023-06-09 11:37:40 Faktyczny wymiar tzw. torowej rewolucji. Droga prowizorka a po krótkotrwałym użytkowaniu wszystko się sypie