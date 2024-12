Dla powodzian z Głuchołazów [GALERIA]

Fot. Piotr SIKORA

Wrześniowa powódź na południu Polski to temat, który w obliczu zbliżających się świąt powinien do nas wracać – nie zapominajmy o ludziach, którzy nadal czekają tam na pomoc w powrocie do normalności – przekonuje Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Niedawno dołożył swoją cegiełkę w pomocy mieszkańcom Głuchołazów.

– Zainspirowani przez szczeciniankę, panią Martę, weszliśmy w kontakt z przedstawicielami Głuchołazy – Miasto i Gmina, by ustalić, że w dotychczasowej pomocy brakuje… mebli biurowych – informuje ZMPSiŚ w swoich mediach społecznościowych. – Powrót do normalnej pracy w wygodnym biurze to nie pierwsza rzecz, o której myślimy w kontekście powodzian, prawda? A jednak to bardzo ważne, móc usiąść przy biurku i organizować dalszą pomoc dla mieszkańców oraz odbudowę gminy.

Zebrali wszystkie sprawne meble biurowe, jakimi mogli się podzielić. Rt-Trans zorganizował charytatywny transport. Portowa Straż Pożarna pomogła podczas pakowania mebli w Szczecinie. Te już służbą obdarowanym.

(K)