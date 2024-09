W Świnoujściu zbiórka darów dla powodzian i koncert charytatywny

Dary dla powodzian w Świnoujściu zbierano w prywatnych firmach, przed sklepami, w szkołach i przedszkolach. Miasto udostępniło wolontariuszom pomieszczenia Miejskiego Domu Kultury. Fot. UM Świnoujście

Natychmiast po informacjach o powodzi, jaka dotknęła mieszkańców Dolnego Śląska, w Świnoujściu rozpoczęły się zbiórki darów dla powodzian. Głównym miejscem przyjmowania był hol sali sportowej MDK przy ulicy Matejki 11. Przez tydzień od g. 10 do 19 wolontariusze pomagali przy segregowaniu darów.

Transporty trafiły już do potrzebujących. Dary dla powodzian w Świnoujściu zbierano w prywatnych firmach, przed sklepami, w szkołach i przedszkolach. Miasto udostępniło wolontariuszom pomieszczenia Miejskiego Domu Kultury. Mieszkańcy pokazali, że mają wielkie serca. Przynosili żywność, podarowali materace, przekazywali dużo środków czystości oraz pokarmu dla zwierząt. Najwięcej osób przekazywało dary na początku tygodnia, później nieco mniej. W poniedziałek było to kilka osób. Miasto planowało zatem wstrzymanie zbiórki, jednak po prośbach mieszkańców Świnoujścia, punkt zbiórki rzeczowej dla powodzian w sportowej MDK przy ul. Matejki 11 będzie działał w dni robocze od g. 8 do 14.30 do 30 września 2024 r. W celu pozostawienia darów należy najpierw zadzwonić pod nr telefonu 91 321 59 49.

– Dziękuję każdemu, kto zaangażował się w akcję. Od darczyńców, przed wolontariuszy, po kierowców, którzy te dary wozili na południe Polski. Dziękuję także stowarzyszeniom i firmom, które wsparły zbiórkę – mówi Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia.

To nie koniec pomocy dla powodzian w Świnoujściu. 12 października zostanie zorganizowany koncert charytatywny. Już teraz mogą zgłaszać się osoby, które chciałyby wystąpić na scenie, pokazać swój talent i zaprezentować się mieszkańcom. Telefon do zgłoszeń: 91 327 87 64 (dział organizacyjny MDK). ©℗

(reg)