Desant na Jasne Błonia czyli doroczne święto „Dwunastki"

Zielony salon Szczecina opanowały mundury, a wraz z nimi m.in. Rosomaki, Osa, Langusta, Krab i Rak. Czyli kołowe transportery opancerzone, samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy, wyrzutnia rakietowa WR-40, armatohaubica i moździerz. To za sprawą dorocznego święta 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej zabytkowe Jasne Błonia na jeden dzień stały się strefą wojennych gier i zabaw dla małych i dużych.

Podczas piątkowego (24 czerwca) święta „Dwunastki" w bliskości zabytkowych platanowych alei odbył się piknik wojskowy z pokazem uzbrojenia i sprzętu. Prezentowały się grupy rekonstrukcji historycznych z udziałem m.in. najstarszego polskiego czołgu z Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Nie zabrakło również licznych atrakcji dla dzieci - animacji, gier, zabaw i konkursów. Jednak głównym punktem programu był uroczysty apel z udziałem jednostek wojskowych wchodzących w skład 12 Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego. Z pokazem musztry paradnej, defiladą pododdziałów, a też z wręczeniem wyróżnień i odznaczeń żołnierzom, złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Czynu Polaków.

- 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana kultywuje tradycje 6 Dywizji Strzelców Polskich generała broni Józefa Hallera, która w dniu 28 czerwca 1919 r. podczas wojny polsko - ukraińskiej przełamała front pod Złoczowem i zmusiła siły przeciwnika do odwrotu. Jako wyraz uznania i szacunku dla żołnierzy generała Hallera dzień ten ustanowiono dniem dorocznego święta 12 Dywizji - przypomniał mjr Błażej Łukaszewski, szef sekcji prasowej „Dwunastki". - Historia powstania „Dwunastki” jest ściśle związana z rozwojem i organizacją Wojska Polskiego w końcowym okresie II wojny światowej, gdy Naczelny Dowódca Wojska Polskiego wydał rozkaz Nr 058/Org. z 15 marca 1945 r. nakazujący sformowanie 12 Dywizji Piechoty. Na miejsce tworzenia dywizji tymczasowo wyznaczono Poznań, Gniezno i Biedrusko, a od października 1945 r. formowane jednostki stacjonowały już w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim. Na przełomie lat 1957-1958 12 Dywizję Piechoty przekształcono w 12 Dywizję Zmechanizowaną. Do tej pory największym wyzwaniem dla „Dwunastki” było w 2003 r. sformowanie I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, w ramach międzynarodowej operacji „Iracka Wolność”. Oprócz tej 12 Dywizja sformowała jeszcze VI i X zmianę do Iraku, a także III, IV i XII zmianę PKW Afganistan. Podczas tych zadań misyjnych łącznie zginęło 6 żołnierzy dywizji, a 52 zostało rannych.

- Obecnie jednym z najważniejszych zadań 12 Dywizji jest planowanie i dowodzenie podległymi jednostkami w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Zdolność ta jest stale doskonalona m. in. przez szereg krajowych oraz międzynarodowych ćwiczeń w gronie sojuszniczym, a także ścisłą współpracę z innymi służbami mundurowymi - dodawał mjr B. Łukaszewski. ©℗

(an)