Demonstracja na pl. Wolności w Stargardzie. Uformowali symboliczne serce

Na skwerku przy pl. Wolności spotkali się w sobotę stargardzianie, by wspomnieć niepotrzebną i tragiczną śmierć Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, który zginął 4 lata temu podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Demonstranci przyszli z flagami Polski i Unii Europejskiej oraz ze zniczami, z których uformowali symboliczne serce w hołdzie dla zabitego prezydenta Gdańska.

- Był dobrym człowiekiem – mówi Urszula Odrobińska, liderka grupy Obywatele Stargard. – Warto każdego roku organizować takie demonstracje, by go wspomnieć, a także wrazić sprzeciw przeciwko mowie nienawiści i nagonce rządowych mediów. To one doprowadziły do śmierci Pawła Adamowicza.

Pamięć prezydenta Gdańska uczczono minutą ciszy, z głośnika kilka razy popłynął utwór "Sound of Silence ". Elżbieta Piwko odczytała wiersz prof. Magdaleny Szpunar z Krakowa pt. "Wyszedł n scenę nie po to, by

błyszczeć", napisany specjalnie na kolejną rocznicę śmierci Adamowicza.

W stargardzkiej demonstracji wzięło udział zaledwie kilkanaście osób. - Przykre jest, że ludzie tak szybko zapominają o dobrych ludziach, nie angażują się, nie protestują – mówili dziś Obywatele Stargard. -

Tymczasem do dziś sprawca tej zbrodni nie został osądzony. To nie jest normalne.

Tekst i fot. Wioletta Mordasiewicz