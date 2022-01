Stargard pamiętał o Adamowiczu

W trzecią rocznicę śmierci Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska upamiętnili także stargardzianie.

W piątek po południu na skwerze przy pl. Wolności upamiętniono zamordowanego 13 stycznia 2019 r. prezydenta Gdańska. Po raz kolejny Obywatele Stargard zorganizowali spotkanie, podczas którego wspominali te tragiczne wydarzenia.

- Dobrze pamiętam ten dzień - mówiła do zebranych Elżbieta Piwko, stargardzianka. - Tak samo jak dobrze pamiętam ciepłego i uśmiechniętego prezydenta Gdańska. Cześć Jego pamięci! Minęły już trzy lata jak

maniakalny zabójca zabił tego dobrego człowieka.

Podczas spotkania głos zabrał też przedstawiciel Stowarzyszenia Polska 2050.

- Jesteśmy tu po to, by zamanifestować i przeciwstawić się złu - mówił Robert Ilnicki. - Pokazać, że mimo czasem różnych wizji przyszłości, fundamenty na których chcemy ją budować są takie same. Przed nami

kolejny finał Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasze uczestnictwo będzie najlepszym hołdem dla prezydenta Gdańska.

Stargardzianie przy zdjęciu śp. Pawła Adamowicza ułożyli ze zniczy wielkie serce.

Tekst i fot. Wioletta Mordasiewicz