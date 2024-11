Dary dla powodzian wystawione przed Netto Arenę. Co się stało? [GALERIA]

Fot. Anna Gniazdowska

Na tyłach Netto Areny w Szczecinie możemy natknąć się na dary dla ofiar powodzi, które podczas zbiórki zorganizowanej w momencie, gdy sytuacja na południu Polski była szczególnie dramatyczna, przynieśli szczecinianie. To m.in. woda, karma dla psów, pieluchy, ubrania dla dzieci i dorosłych. Niektórych szczecinian może dziwić, co te rzeczy tam robią i dlaczego nie trafiły do potrzebujących. Zwłaszcza że od zbiórki minęło sporo czasu, była organizowana na przełomie września i października.

W sobotę skontaktowaliśmy się z osobą związaną z miastem, która opowiedziała nam, że darów w Szczecinie zebrano tak wiele, że powodzianie na południu Polski nie byli w stanie przyjąć ich wszystkich. Dlatego miasto szukało instytucji, która może je zagospodarować. Część darów trafiła do PCK, a reszta ma być wywieziona spod Netto Areny w przyszłym tygodniu. Jak nas zapewniono, nie ma zagrożenia, żeby coś miało "zgnić", bo pod Netto Areną pozostały produkty, które mogą długo leżeć, są zabezpieczone i w razie gdyby pogorszyła się pogoda, można je na paletach wwieźć z powrotem do hali. ©℗

(as)