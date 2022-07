Dariusz Matecki chce bronić chrześcijan. Będą zmiany w prawie

"W obronie chrześcijan" - tak nazywa się komitet obywatelski, który chce wprowadzić w kodeksie karnym zmiany ułatwiające karanie sprawców agresji wobec kościołów, księży, symboli religijnych. To inicjatywa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro. Opowiadał o niej radny miejski Dariusz Matecki, szef SP na Pomorzu Zachodnim, podczas spotkania z dziennikarzami pod Bazyliką Archikatedralną pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie.

Solidarna Polska i sympatyzujące z nią stowarzyszenia powołują się na raporty, z których wynika, że od 2020 roku liczba zdarzeń, które można uznać za atak na Kościół, rośnie. A niewiele osób o tym wie, bo nagłaśniane są innego rodzaju akty przemocy.

- Główne założenie jest takie, żeby osoby, które dopuszczają się zranienia uczuć religijnych, dewastowania świątyń, zakłócania mszy, rzeczywiście odpowiadały karnie - mówił radny. - Dziś najczęściej osoby, które dopuszczają się takich przestępstw, nie są skazywane przed sądami. Najważniejsza kwestia: dziś obowiązuje przepis, że jeśli ktoś zakłóca msze, to musi robić to złośliwe, żeby został skazany. I to jest często furtka, żeby takiej osoby nie skazać. To usuwamy z przepisów.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 25 lipca 2022 r.

(as)