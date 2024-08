Cztery kąpieliska z zakazem wchodzenia do wody. Ten sam powód

Biała flaga w poniedziałek pojawiła się na kąpieliskach Dąbie i Dziewoklicz.

W związku z ustąpieniem sinic ponownie można kąpać się na tych dwóch miejskich kąpieliskach.

Oznacza to również, że wstęp na kąpieliska ponownie jest biletowany.

Wcześniejsza informacja

W Zachodniopomorskiem sanepid wprowadził zakaz wchodzenia do wody na kąpielisku Dziewoklicz w Szczecinie z powodu zakwitu sinic. Z tej samej przyczyny nie można korzystać jeszcze z trzech kąpielisk - wynika z aktualnej informacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego zamieszczonej w serwisie kąpieliskowym.

Na kąpielisku Dziewoklicz w Szczecinie sanepid wprowadził zakaz wchodzenia do wody ze względu na zakwit sinic. Następne badanie wody planowane jest na 23 sierpnia. W tej lokalizacji nie można się już było kąpać z powodu sinic z początkiem sierpnia.

Od 16 sierpnia, po raz pierwszy tego lata, nie można wchodzić do wody na kąpielisku nad Jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu (powiat wałecki). Tam także powodem wprowadzenia zakazu przez sanepid jest zakwit sinic. Z tej samej przyczyny służby sanitarne nie zezwalają na wchodzenie do wody na kąpieliskach Dąbie na Jeziorze Dąbie oraz w Stepnicy nad Zalewem Szczecineckim. W tej ostatniej lokalizacji zakaz wchodzenia do wody obowiązuje od 8 sierpnia. Wcześniej też był już wprowadzany.

Niektóre gatunki sinic produkują toksyny. Kąpiel w tak zanieczyszczonej wodzie lub połknięcie jej może spowodować wysypkę, łzawienie oczu, wymioty, biegunkę czy gorączkę.

Wszystkie kąpieliska morskie w woj. zachodniopomorskim są otwarte. (PAP)

