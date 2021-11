Czasowe blokady dojazdów na Skolwinie. Łomżyńskiej przebudowa w poślizgu

Trwają wciąż prace drogowe przy przebudowie ul. Łomżyńskiej na szczecińskim Skolwinie i z pewnością nie zakończą się one w terminie. Nie pierwsza i nie ostatnia to inwestycja w mieście, która zaliczy poślizg. Umowa na realizację tego zadania zawarta została z firmą Usługi Transportowo-Budowlane Bernard Baranowski jeszcze w zeszłym roku. Miało być ono zrealizowane najpóźniej do 3 grudnia tego roku, ale tak się nie stanie.

Na całej długości prawie kilometra pas nowej jezdni ul. Łomżyńskiej od ul. Inwalidzkiej do skrzyżowania z ul. Nowy Świat ma szerokość od 4,5-5 m i jest aktualnie w różnym stanie zaawansowania prac przy układaniu nowej nawierzchni.

A w związku z nimi najbliższe dni oznaczać będą ograniczenia w dojeździe do położnych przy niej posesji. W środę (1 grudnia) niemożliwy będzie nią dojazd do budynków na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowy Świat do wysokości skrzyżowania z ul. Jasne Wzgórze. Zamknięte dla ruchu samochodowego będzie także skrzyżowanie z ulicami Olchową, Stolarską i Nad Bogdanką. Natomiast w czwartek (2 grudnia) nie będzie możliwy przejazd ul. Łomżyńską od strony ul. Inwalidzkiej. Zablokowany zostanie jednocześnie wjazd w ul. Jasne Wzgórze.

Układanie masy asfaltowej to tylko część robót, jakie pozostały drogowcom jeszcze do wykonania. Przed nimi jeszcze sporo chociażby brukowania w pasach pobocza, gdzie nie ma wciąż fragmentów chodników. Te będą mieć w zależności od ukształtowania i dostępności terenu szerokość 1,5-1,8 m.

Według zapisów umowy z wykonawcą, koszt przebudowy ul. Łomżyńskiej ma wynieść 4 110 425,35 zł. W kwocie ujęte zostały również budowa nowej kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z przyączami do okolicznych posesji, przebudowa sieci wodociągowej i hydrantów oraz montaż oświetlenia.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje wydział inwestycji miejskich szczecińskiego magistratu. ©℗

(MIR)