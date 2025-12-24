Czas wspólnoty, wzruszeń i nadziei. Wigilijne spotkanie Amazonek „Stokrotka”

Stowarzyszenie amazonek Stokrotka liczy ponad 150 pań. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

W Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie odbyło się spotkanie wigilijne, zorganizowane przez Stowarzyszenie Amazonek „Stokrotka”. To coroczne wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz grudniowych wydarzeń, stając się piękną tradycją, która łączy członkinie stowarzyszenia, ich rodziny, przyjaciół oraz mieszkańców miasta.

Spotkanie przebiegało w niezwykle ciepłej i serdecznej atmosferze, sprzyjającej wspólnemu celebrowaniu nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia wszystkim świąteczno-noworocznych życzeń przez przedstawicielki stowarzyszenia, na czele z Bożeną Świątczak, prezeską Stokrotek.

Oprawę artystyczną zapewnił zespół Muffinki, który przygotował specjalny repertuar kolęd. Trzy artystki: Aleksandra Myślicka, Anna Krajewska-Pędzik oraz Agata Harhaj zaprezentowały utwory pełne magii, wzruszeń i świątecznego ciepła.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, po złożeniu życzeń przez Iwonę Wiśniewską, starostę, Łukasza Wilkosza – skarbnika miasta, a także ks. Jana Uzdowskiego z parafii Miłosierdzia Bożego, wszyscy zasiedli do wspólnego wigilijnego posiłku. Nie zabrakło dzielenia się opłatkiem oraz serdecznych rozmów i życzeń płynących prosto z serca.

Wigilijne spotkanie Amazonek „Stokrotka” w Stargardzie po raz kolejny pokazało, jak ogromne znaczenie ma wspólnota, wzajemne wsparcie i obecność drugiego człowieka, szczególnie w trudnych momentach życia.

– To właśnie takie chwile przypominają o prawdziwej istocie świąt i sile, jaka płynie z bycia razem – zgodnie mówią stargardzkie Stokrotki. ©℗

