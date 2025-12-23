Najaktywniejsze szkolne koła turystyczne nagrodzone. Zwycięstwo Strachocina

Opiekunowie kół otrzymali od oddziału PTTK odznaki turystyki pieszej. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Strachocinie pod Stargardem zwyciężyli w konkursie na najaktywniejsze Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze w roku szkolnym 2024/2025. Zdobywając 2055 punktów, koło zajęło pierwsze miejsce. Opiekunką zwycięskiego zespołu jest Elżbieta Semczak-Kaczmarek.

Drugie miejsce przypadło Szkolnemu Kołu Turystycznemu z Zespołu Szkół w Stargardzie, prowadzonego przez Annę Szczepaniak i Katarzynę Stalinger, które uzyskało 1817 punktów. Na trzeciej pozycji uplasowała się Szkoła Podstawowa nr 6 z wynikiem 1232 punktów. Koło to prowadzą Aneta Makowska, Agnieszka Zielińska oraz Małgorzata Szwed.

Tuż za podium znalazła się Szkoła Podstawowa nr 5, w której od wielu lat bardzo aktywnie działa koło „Kajtki”. Opiekunkami są Barbara Lemańczyk i Elżbieta Olaniecka. Uczniowie zdobyli 1158 punktów.

– Koło „Kajtki” powstało 70 lat temu, dokładnie tyle, ile liczy nasza szkoła – mówił Włodzimierz Owczarek, dyrektor SP5. – W przyszłym roku będziemy obchodzić jubileusz. Może wtedy uda się w końcu wygrać konkurs. Tym razem zabrakło naprawdę niewiele – dodał.

Piąte miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 8. Kolejne lokaty przypadły szkołom: SP Maszewo, SP Kunowo, SP Chociwel, SP7 oraz SP3. Następnie uplasowały się ZS nr 10, SP2, równolegle SP1 i ZS5, a stawkę zamknęła SP4.

W XIV edycji konkursu udział wzięło 14 szkół ze Stargardu, Chociwla, Maszewa, Kunowa i Strachocina. Organizatorem wydarzenia był miejscowy oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a współorganizatorem miasto. Finał konkursu odbył się w lofcie amfiteatru, gdzie spotkali się członkowie szkolnych kół turystycznych wraz z opiekunami. Opiekunowie otrzymali pamiątkowe, jubileuszowe odznaki turystyki pieszej PTTK, a laureaci nagrody, w tym m.in. grę „Monopoly Stargard”.

– Średnio organizujemy jeden rajd w miesiącu, z wyłączeniem wakacji – podsumowuje Andrzej Kaczyński, prezes oddziału PTTK. – Uczestniczy w nich ponad 150 osób, a rekord frekwencji wyniósł 240. Łącznie w ciągu roku szkolnego w rajdach bierze udział blisko dwa tysiące uczestników. ©℗

