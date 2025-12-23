Śmiertelny wypadek w Stargardzie. Nietrzeźwi obywatele Mołdawii z zarzutami

Obcokrajowiec, który doprowadził do śmiertelnego wypadku na ulicy Nowowiejskiej w Stargardzie, usłyszał zarzuty. Odpowiedzialność karna grozi również pasażerowi pojazdu. Obaj mężczyźni byli pod wpływem alkoholu.
Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę, 21 grudnia, w rejonie torów kolejowych przy ul. Nowowiejskiej w Stargardzie. Samochodem marki Opel jechało dwóch obywateli Mołdawii. Kierujący pojazdem potrącił młodego mężczyznę, który spacerował tam z psami. Mimo podjętej reanimacji zmarł na miejscu. W wypadku zginął również jeden z jego psów.
Zarówno kierowca, jak i pasażer byli nietrzeźwi. Obaj usłyszeli zarzuty. Jak poinformowała Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, kierowcy przedstawiono zarzut z art. 177 § 2 kodeksu karnego, dotyczący nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
- Pasażer odpowie natomiast za nieudzielenie pomocy osobie poszkodowanej - mówi Alicja Macugowska-Kyszka.
Wobec pasażera prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego. Sąd Rejonowy w Stargardzie zdecydował we wtorek (23 bm.) o trzymiesięcznym areszcie dla sprawcy śmiertelnego wypadku. ©℗
(w)