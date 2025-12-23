Orkiestra dęta pięknie zagrała kolędy

Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Stargardzie odbył się wyjątkowy, świąteczny koncert, który zgromadził uczniów, nauczycieli oraz wielu gości. Wydarzenie wypełniło ośrodek ciepłem, radością i atmosferą wspólnego oczekiwania na święta.

Główną atrakcją wieczoru był koncert orkiestry dętej, która wykonała znane i lubiane kolędy. Dźwięki tradycyjnych utworów wypełniły salę, a wielu uczestników spontanicznie włączało się do wspólnego śpiewania, co dodatkowo podkreśliło świąteczny charakter spotkania. Nie zabrakło również jasełek „z przymrużeniem oka”, przygotowanych przez uczniów i nauczycieli ośrodka. Świąteczny koncert w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Stargardzie okazał się nie tylko artystycznym wydarzeniem, ale także pięknym przykładem radości płynącej ze wspólnego przeżywania bożonarodzeniowych tradycji.

(w)

