Wtorek, 23 grudnia 2025 r. 
Orkiestra dęta pięknie zagrała kolędy

Data publikacji: 23 grudnia 2025 r. 17:44
Ostatnia aktualizacja: 23 grudnia 2025 r. 17:44
W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Stargardzie odbył się wyjątkowy, świąteczny koncert, który zgromadził uczniów, nauczycieli oraz wielu gości. Wydarzenie wypełniło ośrodek ciepłem, radością i atmosferą wspólnego oczekiwania na święta.

Główną atrakcją wieczoru był koncert orkiestry dętej, która wykonała znane i lubiane kolędy. Dźwięki tradycyjnych utworów wypełniły salę, a wielu uczestników spontanicznie włączało się do wspólnego śpiewania, co dodatkowo podkreśliło świąteczny charakter spotkania. Nie zabrakło również jasełek „z przymrużeniem oka”, przygotowanych przez uczniów i nauczycieli ośrodka. Świąteczny koncert w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Stargardzie okazał się nie tylko artystycznym wydarzeniem, ale także pięknym przykładem radości płynącej ze wspólnego przeżywania bożonarodzeniowych tradycji.

(w)

