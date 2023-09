Czas kwiatów, smaków i… tanecznych rytmów

Wystarczy wspomnieć o morzu róż, hortensji, żurawek i wrzosów, żeby każdy miłośnik zieleni i domowy ogrodnik – dysponujący choćby jedną donicą czy skrzynią na balkonie – skusił się do odwiedzenia ogrodu oszałamiającego wyborem odmian, kolorów, odcieni i zapachów, jaki w weekend (16-17 września) stanie na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Fot. Arleta NALEWAJKO

W jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc Szczecina – na Wałach Chrobrego – za moment rozpocznie się impreza, na którą z niecierpliwością czekają wszyscy miłośnicy roślin, działkowcy, właściciele balkonów i przydomowych ogrodów. Najbliższy weekend będzie należał do kiermaszu ogrodniczego pod hasłem „Pamiętajcie o ogrodach”.

W jesiennej odsłonie wydarzenia udział zapowiedziały dziesiątki wystawców z różnych stron Polski. Z ofertą, w jakiej nie zabraknie: winorośli, pnącz ozdobnych, wrzosów, bylin i cebul kwiatowych, roślin doniczkowych, ziół przyprawowych, krzewów i drzew ozdobnych oraz owocowych. Nadto spodziewać się można nawozów ogrodniczych i małej architektury ogrodowej, narzędzi i maszyn pomocnych w utrzymaniu przydomowej zieleni.

– Jednym z hitów „Pamiętajcie o ogrodach” mają szansę stać się mrozoodporne Alstremerie, które można uprawiać na rabatach z innymi bylinami lub w pojemnikach na balkonach i tarasach. Kwitną bardzo obficie od czerwca aż do pierwszych przymrozków. Na kiermaszu będą dostępne w wielu barwach, wzbogaconych o delikatne desenie – zwraca uwagę Dorota Szyjanowska z FM Szczecin, współorganizatorka wydarzenia. – Uwadze domowych ogrodników polecam także kwitnącą na niebiesko barbulę klandońską oraz sadźce ’Chocolate’ o purpurowoczekoladowych liściach i łodygach, a kontrastowo białych kwiatach. Zapewniam: równie fantazyjnych ciekawostek ogrodniczych na kiermaszu nie zabraknie.

„Pamiętajcie o ogrodach” na trwałe wpisało się w kalendarz zielonych imprez Szczecina. Jednak żadna z edycji nie spoczywa na laurach. Tym razem wyczekiwanemu kiermaszowi ogrodniczemu będą towarzyszyły nie tylko smaki „Wałówki z przysmakami” (ul. Szczerbcowa) – m.in. różnorodne słodkości, pyszności z grilla, tradycyjne pieczywa wypiekane na zakwasie, wędliny, sery, miody, piwa z minibrowarów i wina rodzimych winnic – wszystko świeże, regionalne i… palce lizać. Na tarasie – przy pomniku Herkulesa walczącego z Centaurem – w niedzielę (17 września) po raz pierwszy zabrzmią rytmy polinezyjskich tańców oraz zmysłowe flamenco.

– W samo południe (godz. 12) rozpoczną się tam zajęcia jogi w naturze – dla wszystkich chętnych, z własnymi matami, a w stylu Szkoły Jogi Klasycznej Ewy i Rafała Lichtarowiczów. O godz. 13.30 Beata Kuczyńska poprowadzi tańce polinezyjskie – przeznaczone dla wszystkich, bez względu na wiek i kondycję, które relaksują, niosąc w sobie ładunek dobrej energii. Natomiast o godz. 14 każdy będzie mógł wziąć udział we flesh mob flamenco, czyli przyłączyć się do tańczącej ten zmysłowy taniec kameralnej grupy Aire Flamenco, pod kierunkiem Donaty Szurobury – zapowiada Marek Maj z FM Szczecin, współorganizator wydarzenia.

Kiermasz będzie otwarty przez weekend (16-17 września) od godz. 9 – tylko w niedzielę krócej o godzinę, czyli do g. 17.

* * *

Uwaga: w związku z organizacją „Pamiętajcie o ogrodach” oraz imprez towarzyszących na niektórych ulicach górnego tarasu Wałów Chrobrego nastąpi czasowa zmiana organizacji oraz wyłączenie ruchu. Od piątku (15 września), od godz. 17, do niedzieli (17 września) do g. 20 niedostępne dla samochodów pozostaną ulice: Wały Chrobrego, Szczerbcowa oraz odcinek Zygmunta Starego – od ul. Jarowita do Wałów Chrobrego. ©℗

A. NALEWAJKO