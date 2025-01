Czarny opad i skażenie. Niekontrolowany wyrzut sadzy w Szczecinie [GALERIA]

Fot. Czytelnik

Sadza grubą warstwą pokryła budynki przemysłowe, ziemię oraz samochody w rejonie ul. Kujota, tuż przy Parnicy. Skażenie, do jakiego doszło we wtorkowy ranek, to efekt awarii w zakładzie Contec S.A., zajmującym się pirolizą zużytych opon, czyli ich przetwarzaniem dla pozyskania sadzy technicznej, oleju popirolitycznego oraz stali.

Warszawska firma pilotażowy zakład z dwoma liniami do pirolizy uruchomiła w Szczecinie (ul. Kujota). Niemal od początku funkcjonowania, do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) docierały sygnały o uciążliwości „duszącego dymu palonej gumy", jaki miał utrudniać funkcjonowanie pracowników sąsiednich firm w tej przemysłowej strefie miasta.

- Po licznych skargach WIOŚ w Szczecinie objął zakład Contec stałą kontrolą, która trwa nadal - informuje Michał Ruczyński, rzecznik prasowy WIOŚ w Szczecinie. - Sprawdzamy zasadność decyzji środowiskowych oraz zasadność skarg dotyczących uciążliwości odorowych.

Właśnie w takich okolicznościach we wtorek (28 stycznia), około godz. 8, w zakładzie przetwarzania zużytych opon doszło do niekontrolowanego wybuchu sadzy. Grubą warstwą pokryła wszystko wokół: zabudowania fabryczne, jezdnie, parking, samochody. Stężenie szkodliwych substancji w powietrzu było na tyle duże, że - jak przekazuje jeden z bezpośrednich świadków zdarzenia - w rejonie skażenia trudno było oddychać.

- Doszło do awarii systemu czujników poziomu w zbiornikach sadzy. W wyniku tego zdarzenia część materiału przedostała się na pobliski teren - potwierdza Jacek Czekurłan, kierownik zakładu. - Natychmiast podjęto działania mające na celu usunięcie skutków awarii. Obecnie oczekujemy na specjalistyczną zamiatarkę, która przeprowadzi niezbędne prace porządkowe. Wszystkie pojazdy, które mogły zostać zabrudzone, zostaną dokładnie wyczyszczone. W ramach rekompensaty pracownicy dostaną pakiety na mycie samochodów, a firma pokryje wszelkie koszty związane ze zdarzeniem. Sytuacja jest monitorowana, a proces usuwania skutków zdarzenia przebiega zgodnie z procedurami bezpieczeństwa.©℗

A. NALEWAJKO