Awaria wodociągu i problemy z wodą w kranach w Szczecinie (akt. 2)

Fot. ZWiK

- Awaryjny wodociąg został wyłączony. Woda płynie drugą magistralą. Ciśnienie powinno się unormować w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut, w niektórych miejscach może to potrwać trochę dłużej. Najważniejsze, że woda wróci sukcesywnie do poszczególnych domów - o godz. 18 poinformowała Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZWiK.

***

Wcześniejsza informacja

- W niedzielę w godzinach popołudniowych doszło do awarii wodociągu na ulicy Narutowicza na wysokości numeru 7. Ze względu na to, że jest to rura o średnicy fi 450 ciśnienie w kranach spadło w wielu miejscach w mieście. Jesteśmy w trakcie wyłączania wody w danym rurociągu, a po zakręceniu sytuacja wróci do normy - poinfomowała po g. 17.30 Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZWiK. - Rura, która uległa awarii transportuje wodę w poszczególne rejony, ale nie jest jedyną magistralą w związku z tym po wyłączeniu uszkodzonego wodociągu sytuacja wróci do normy i mieszkańcy pomimo awarii będą mieli wodę.

***

Wcześniejsza informacja

W godzinach popołudniowych nastąpiła awaria wodociągu na. ul. Narutowicza w Szczecinie - poinformował Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Ekipy pracowników są na miejscu i ustalają dokładne miejsce usterki. ZWiK przyznaje, że kłopoty z ciśnieniem lub dostawą wody mogą wystąpić w różnych miejscach w mieście.

Sandra Tomaszewska napisała na portalu ZWiK: "Gumieńce mają właśnie niskie ciśnienie". Wiesław Sidor zaalarmował z kolei: "Całe Śródmieście w ogóle nie ma wody".

(as)