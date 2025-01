Awaria kart przedpłaconych, wypłaty w kasie MOPR

Fot. Dariusz GORAJSKI

W ubiegłym tygodniu, w wyniku awarii po stronie banku, klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie utracili dostęp do środków zgromadzonych na rachunkach powiązanych z kartami przedpłaconymi.

Z kart korzysta ponad 1100 osób. Bank pracuje nad jak najszybszym usunięciem awarii – zapewnia Ośrodek. Wypłaty bieżących świadczeń realizowane są w kasie MOPR.

– By zapewnić sprawną obsługę, wydłużone zostały godziny funkcjonowania kasy Ośrodka – mówi Maciej Homis, rzecznik miasta ds. pomocy społecznej. – Osoby, które mają zaplanowane wypłaty, są indywidualnie informowane w jakim dniu i w jakich godzinach mogą odbierać swoje świadczenia.

Jak dodaje, bank pracuje nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji.

– Z uwagi na to, że wszystkie karty zostały zamknięte, konieczne jest wyprodukowanie nowych kart – tłumaczy Maciej Homis. – Wcześniej planowane jest uruchomienie nowych rachunków i zapewnienie dostępu do pieniędzy, które klienci zgromadzili na swoich kontach. O uzyskaniu dostępu do środków i sposobie ich wypłaty poinformujemy klientów po uruchomieniu tej możliwości przez bank.

Opcję kart przedpłaconych MOPR wprowadził 5 lat temu. Korzysta z niej ponad 1100 osób.

(K)